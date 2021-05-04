Первая лига
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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Владимиром Бондаренко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с главным тренером ФК "Диназ" - Владимиром Бондаренко.
В выпуске:
- две отставки в Первой лиге, наверху таблицы борьба обостряется;
- невероятный матч в Харькове, подарок Евтушенко к 35-летию победы в КОК УЕФА;
- Вторая лига: двоевластие в Группе А, ураганный "Металл".
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Источник:ПФЛ
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