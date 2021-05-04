Чижевский: Победа над Полесьем - чистый фарт. Наша худшая игра за то время, что я работаю в команде

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу над "Полесьем" (3:2) в перенесенном матче 1-го тура Первой лиги.

"Если брать игру, то мы не по игре победили "Полесье", сегодня был чистый фарт. Наверно, худшая наша игра за то время, пока я работаю в команде. Но хорошо, что добыли 3 очка. Нужно делать правильные выводы.

Понравилась команда "Полесье", не помню, чтобы нас кто-то так переигрывал по игре. То, что мы забили 3 мяча, слава богу, что так случилось.

Нас ждет тяжелая игра с "Прикарпатьем", потому что сменился тренер. Как правило, будет эмоциональный подъем.

А нам нужно сделать выводы, хорошо, почему так получилось. Много информации есть, много претензий к некоторым футболистам.

Те люди, которые вышли на замену, не усилили, а наоборот ослабили игру. Это в первую очередь тренерская ошибка", – сказал Чижевский.