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20-летний Хавбек Авангарда отыграл 50 минут в матче с Альянсом с переломом ноги

Первая лига
(1 голосов)

Теперь месяц проведет в гипсе

20-летний Хавбек Авангарда отыграл 50 минут в матче с Альянсом с переломом ноги

fcavangard.com

Новина українською

Полузащитник крематорского "Авангарда" Арсентий Дорошенко 50 минут в матче 24-го тура Первой лиги с "Альянсом" (1:1) отыграл с переломом ноги.

Уже на 11-й минуте поединка в игровом столкновении 20-летний полузащитник получил перелом ноги, но тем не менее, на обезболивающих доиграл до 62-й минуты, когда и был заменен.

После матча у Дорошенко был диагностирован закрытый перелом отростка таранной кости левой стопы, а также повреждение связок.

Примерно месяц футболист теперь проведет в гипсе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Первой лиги Дорошенко забил 2 гола в 15 матчах.

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В статье: Авангард (Краматорск) Арсентий Дорошенко
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Источник:
ФК Авангард

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Комментарии (2)
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ffggpl (Харьков)
04.05.2021 в 22:58
Терминатор!
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hochu.piva (Краматорск)
04.05.2021 в 22:54
Мужик
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