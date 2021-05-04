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20-летний Хавбек Авангарда отыграл 50 минут в матче с Альянсом с переломом ноги
Теперь месяц проведет в гипсе
fcavangard.com
Полузащитник крематорского "Авангарда" Арсентий Дорошенко 50 минут в
Уже на 11-й минуте поединка в игровом столкновении 20-летний полузащитник получил перелом ноги, но тем не менее, на обезболивающих доиграл до 62-й минуты, когда и был заменен.
После матча у Дорошенко был диагностирован закрытый перелом отростка таранной кости левой стопы, а также повреждение связок.
Примерно месяц футболист теперь проведет в гипсе.
Отметим, что в нынешнем сезоне Первой лиги Дорошенко забил 2 гола в 15 матчах.
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