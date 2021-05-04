20-летний Хавбек Авангарда отыграл 50 минут в матче с Альянсом с переломом ноги

Полузащитник крематорского "Авангарда" Арсентий Дорошенко 50 минут в матче 24-го тура Первой лиги с "Альянсом" (1:1) отыграл с переломом ноги.

Уже на 11-й минуте поединка в игровом столкновении 20-летний полузащитник получил перелом ноги, но тем не менее, на обезболивающих доиграл до 62-й минуты, когда и был заменен.

После матча у Дорошенко был диагностирован закрытый перелом отростка таранной кости левой стопы, а также повреждение связок.

Примерно месяц футболист теперь проведет в гипсе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Первой лиги Дорошенко забил 2 гола в 15 матчах.