  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона

Первая лига
(4 голосов)

В связи с празднованием 100-летия клуба

Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона

Википедия

Новина українською

В рамках 25-го тура Первой лиги "Николаев" сыграет 7 мая с одесским "Черноморцем".

Руководство "Николаева" решило установить цену 1 грн на билеты до конца сезона в связи с празднованием 100-летия клуба.

В текущей таблице Первой лиги команда из Николаева находится на 5-м месте, в активе клуба 39 зачетных пунктов. "Черноморец" набрав 51 балл, занимает 2-ю позицию.

Напомним, что встреча состоится на Центральном стадионе 7 мая, и начнется в 16.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) МФК Николаев
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mfc.mk.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...