Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона

В рамках 25-го тура Первой лиги "Николаев" сыграет 7 мая с одесским "Черноморцем".

Руководство "Николаева" решило установить цену 1 грн на билеты до конца сезона в связи с празднованием 100-летия клуба.

В текущей таблице Первой лиги команда из Николаева находится на 5-м месте, в активе клуба 39 зачетных пунктов. "Черноморец" набрав 51 балл, занимает 2-ю позицию.

Напомним, что встреча состоится на Центральном стадионе 7 мая, и начнется в 16.00.