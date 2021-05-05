Первая лига
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Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона
В связи с празднованием 100-летия клуба
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В рамках 25-го тура Первой лиги "Николаев" сыграет 7 мая с одесским "Черноморцем".
Руководство "Николаева" решило установить цену 1 грн на билеты до конца сезона в связи с празднованием 100-летия клуба.
В текущей таблице Первой лиги команда из Николаева находится на 5-м месте, в активе клуба 39 зачетных пунктов. "Черноморец" набрав 51 балл, занимает 2-ю позицию.
Напомним, что встреча состоится на Центральном стадионе 7 мая, и начнется в 16.00.
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Источник:mfc.mk.ua
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