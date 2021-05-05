Владимир Нечаев: В Болонье говорили, что через год стану гражданином Италии. Но у меня отец был военным

В истории одесского "Черноморца" в разное время было немало ярких звезд, оставивших добрую память благодаря своей игре. В этом списке особое место занимает один из гвардейцев "моряков" - Владимир Нечаев, отдавший клубу свыше полутора десятков лет как в роли игрока, так и тренера.

Каждый одесский болельщик со стажем без особого труда назовет фамилию крепыша, на протяжении многих сезонов в 70-е годы бороздившего правую бровку. Носивший на протяжении многих лет капитанскую повязку в "Черноморце" Нечаев был одной из ключевых фигур другой команды Одессы - СКА. Проведя в ее составе всего один сезон 1977 года, он помог армейцам выиграть путевку в первую союзную лигу. На хорошем счету Владимир Нечаев был также в ташкентском "Пахтакоре" и никопольском "Колосе", где и завершил свою карьеру. Вашему вниманию последнее откровенное интервью одного из легендарных капитанов одесского "Черноморца", который ушел из жизни третьего мая.

- Вы - коренной одессит, а большую часть жизни прожили в Никополе. Обычно все стремятся остаться в Одессе, у вас же получилось наоборот. Уж не дела ли сердечные тому причиной?

- Так и есть. Когда был главным тренером "Колоса", познакомились с моей будущей супругой. Она работала в Черноморском пароходстве, хотя сама никопольчанка. Так получилось, что остались жить в Никополе. Вместе мы уже больше тридцати лет.

- До этого холостяковали?

Нет, раньше уже был женат. Прежнюю семью создал в Одессе. С первой женой прожили двенадцать лет, от этого брака родилась дочь. Она живет в Москве.

- Футболисты всегда пользовались успехом у женщин. На себе это прочувствовали?

- Когда играл, то внимания со стороны представительниц слабого пола действительно было много. Те, кто этого не выдерживал, потом переставали быть хорошими футболистами.

ОДНОЙ НОГОЙ В ДУБЛЕ "ДИНАМО"

- Когда поняли, что футбол - ваше призвание?

- Еще в школьные годы. Учился я в 82-й одесской школе, на Чубаевке. Ныне этот район уже считается элитным - когда по нему ехал, то даже не узнавал место, где была школа. Наш класс находился на втором этаже, я сидел возле дальнего окна. Приходил на первый урок, потом выпрыгивал из него и все остальное время проводил на школьной спортплощадке. До тех пор, пока после окончания занятий из окна мне не начинали махать руками. Потом была футбольная школа одесского СКА. Оттуда все и пошло.

- Такой футбольный город, как Одесса, всегда был богат на хороших тренеров. Кто стоял у истоков вашей карьеры?

- Я занимался у Георгия Кривенко, у которого всегда было чутье на талантливых ребят. А ведь я ничем особым среди сверстников не выделялся. Этот тренер воспитал многих известных футболистов. Достаточно назвать фамилии Игоря Беланова, Андрея Воронина.

- Правда, что в юношеском возрасте у вас была возможность стать игроком киевского "Динамо"?

- Было дело. После СКА я занимался в столичном спортинтернате. Был среди первых его выпускников. Помню, под эгидой киевского "Динамо" ездили на международные турниры, а под флагом юношеской сборной Украины в 1967-м участвовали в победной для нас Спартакиаде народов СССР. На одном из матчей этих соревнований в Ленинграде находился известный своими селекционными способностями тренер "Черноморца" Матвей Черкасский. В ту пору меня как раз сватали в "Динамо", где старшим тренером работал Виктор Маслов. Но несмотря на то, что одной ногой я уже был в дубле динамовского клуба, в Киеве не остался. Не было желания рассматривать и другие варианты. Хотя выбор был - телеграммы домой приходили от трех или четырех команд. Но Одесса-мама для одессита - сами понимаете, что значит. Ну а "Черноморец" - тем более. Какое тут киевское "Динамо", какой "Спартак" и прочие клубы!

- По молодости режим часто нарушали?

- Бывало, к девчонкам во время учебы в интернате бегали. А вот по части спиртного - такого не было. Уже когда попал в дубль "Черноморца", то мог себе иногда позволить. Да и то - в разумных пределах, без злоупотреблений. Могли посидеть с ребятами в каком-нибудь заведении, слегка расслабиться. Сухое вино, шампанское… Не без этого.

- Курили?

- Еще с третьего класса. Школа у нас была такая, да и мой класс был "бандитский". Из него вышли двое человек, впоследствии получившие статус "в законе". Так что не курить сигареты было невозможно. Эта привычка сохранилась на долгие годы. Правда, вот уже больше десяти лет не курю. Бросил ради здоровья.

В ГОСТЯХ У СТРЕЛЬЦОВА

- Мечта каждого влюбленного в футбол одесского мальчишки - играть в "Черноморце". Сколько понадобилось времени для ее осуществления?

- С момента моего появления в дубле и до стабильных выступлений в основном составе главной команды прошло два-три года. Тогда старшим тренером "Черноморца" был Сергей Шапошников, который вообще не видел меня, как футболиста. Даже отчислять из команды собирались. В той ситуации мне на выручку пришел живущий ныне в США Матвей Черкасский, работавший тогда ассистентом Шапошникова. Он взял меня под свою опеку, а затем я сумел воспользоваться предоставленным шансом. Это случилось после того, как один за другим по разным причинам покинули "Черноморец" Петр Цунин и Александр Лысенко. Один закончил с футболом, другой то ли уехал в сборную, то ли "сломался" - точно уже и не вспомню. В одном из матчей чемпионата 1970 года мне доверили место в основном составе - и с тех пор на протяжении последующих девяти сезонов в футболке "моряков" я его никому не уступал! Если случалось, что пропускал игру, то только из-за болезни.

- Кто из футболистов той поры был для вас кумиром?

В "Черноморце"? Юра Заболотный, Вася Москаленко. А еще Саша Ярчук, Леша Звенигородский. Мы, игроки более молодого поколения, их меняли. А если говорить о футболистах вообще, то мне нравилась игра Эдуарда Стрельцова. У меня в Молдавии был друг, который дружил с ним. Как-то мы в Москве встречались, были у Стрельцова дома. Даже совместные фотографии остались, которые недавно я отдал в музей Одесского клуба любителей футбола.

- В отношении дублеров дедовщина в "Черноморце" не проявлялась?

- Проявлялась, но по-хорошему. В обязанности молодых ребят входило подавать и таскать мячи, форму. А еще весом килограммов сто сапожную "лапу", на которую одевались бутсы для починки. Мы ведь с собой повсюду сапожника возили. А еще по просьбе старших товарищей могли и в магазин сбегать - за выпивкой. В ту пору так было заведено: если старшие сказали - значит, нужно сделать. Мне, как молодому, тоже приходилось выполнять такие поручения. Но никто не обижался. Абсолютно. Сейчас все по-другому: скажешь молодому что-то сделать, так он пошлет тебя подальше - и все. Уважения к старшим нет. Не только в футболе, а и в жизни.

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ В ВОРОТА РУДАКОВА

- Чем вам запомнился дебют в составе "моряков"?

- Сейчас уже и не скажу точно, когда и в игре с кем это было. Наверное, переволновался так, что все пролетело, словно одно мгновенье. А вот первый гол за "Черноморец" хорошо запомнил. Было это в матче с киевским "Динамо" в том же сезоне-1970. Как сейчас помню, как забивал Рудакову. Поначалу мы проигрывали 0:1, когда я заработал пенальти в наши ворота. Сыграл, словно голкипер. Летевший в пустые ворота мяч в падении поймал руками, и судья указал на "точку". Сейчас за такое нарушение удалили бы с поля, а в ту пору все ограничилось назначением одиннадцатиметрового. Его реализовал Мунтян. Но не прошло и десяти минут, как Рудак от меня получил с игры. С левой ноги.

- На правом краю обороны постоянно играли?

- В "Черноморце" - постоянно. Это уже потом, в "Пахтакоре", играл на месте заднего защитника. Кстати, как и один сезон, проведенный в одесском СКА.

- В основном составе "Черноморца" вы стали играть во время его выступлений в первой лиге. Как считаете, что мешало вернуться в класс сильнейших?

- Для повышения в ранге каждый раз не хватало самую малость - каких-то одного-двух очков. Хотя иногда случались и разногласия с нашими тренерами. Возможной причиной могло стать и отсутствие необходимого опыта у молодых футболистов, которых тогда в нашем составе было немало.

- Кто избрал вас капитаном команды?

Ребята. На собрании было проведено голосование, во время которого каждый игрок должен был написать свой вариант на листочке. Когда начался подсчет, оказалось, что моя фамилия выбрана подавляющим большинством. Даже остававшиеся неподсчитанными пару-тройку бумажек не стали смотреть - все и так было ясно.

- Лучшим сезоном в вашей карьере наверняка стал 1974-й, когда "Черноморец" единственный раз в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата СССР?

- Да. Хорошая была команда. У меня в том сезоне неплохо получалось. На правом фланге успешно взаимодействовали с Григорием Сапожниковым - я в защите, он в полузащите. А годом ранее, когда "Черноморец" выступал в первой лиге, весьма эффективно получалось играть с нападающим Толей Шепелем. Из его 38 мячей больше половины были забиты с моих передач. Он даже шутил по этому поводу: "Это Нича попадал мне мячом в голову - вот я и забивал".

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР И СВЯЗКА ДЛЯ АЛЕСКЕРОВА

- Связка Нечаев - Сапожников на правом фланге - дело рук тренера Ахмеда Алескерова?

Она сформировалась спонтанно, но вскоре стала визитной карточкой "Черноморца" того времени. О нашей с Сапожниковым связке знали абсолютно все. Сколько мы ни встречались с ребятами из других команд, каждый из них нам рассказывал, что во время установки на игру с "Черноморцем" тренеры акцентировали внимание: нужно следить за Нечаевым и Сапожниковым, от которых исходит главная опасность. Но что бы соперники не делали, у нас все получалось так, как надо. Наши взаимодействия были отлажены до автоматизма. Помню один случай, который произошел во время двусторонней игры. Многие, наверное, знают, что когда играют дубль и основа, то резервисты, как правило, "возят" главную команду. Так вот, в очередной такой встрече, проходившей на базе под пристальным взглядом сидевшего на вышке с мегафоном Алесекерова, мы проигрывали дублю 0:3. Крик тогда стоял - ну просто кошмар! Не дай Бог проиграешь - всем "труба", могут и ужина лишить на базе. А играть было еще целых полчаса - времени достаточно. Ребята нам и говорят: "Нича, сделайте же вашу связку. Алескеров будет доволен - и все будет нормально". Мы так и сделали. Отыграли, правда, всего один мяч, но Ахмед Лятифович был в восторге: "Отлично! Молодцы! Здорово играла основа!". Для него гол нашей связки был словно бальзам на душу. Достаточно было всего одного момента - и у него на сердце сразу же отлегало. Мы всегда знали: если Алескеров выражает недовольство - нужно "включать" связку (улыбается).

- Как премировали команду за столь серьезное достижение?

- Начальник Черноморского морского пароходства каждому игроку подарил часы.

- Золотые?

- (Смеется). Нет. Но хорошие - "Сейко". Видимо, были куплены за рубежом.

- Привычный "джентльменский набор" футболиста - квартиру и машину в Одессе быстро получили?

- Это было не сразу. Лишь когда за мною из "Шахтера" приезжал Олег Базилевич, руководство сразу же зашевелилось. Предложили служебную квартиру в том же доме, где жил тренер Анатолий Зубрицкий. А спустя несколько лет, когда "Черноморец" уже возглавлял Алескеров, с большими потугами мне дали квартиру возле парка Ленина. Хотя выделять жилье не слишком-то спешили, так как в 1976-м мне как раз предстояла служба в армии. Помог тренер Борис Усенко, у которого были свои люди в райкоме. Это и ускорило выдачу мне ордера. А когда его получил, тут же уехал в Москву - в ЦСКА. Что касается машины, то в "Черноморце" получил "Москвич-412". В ту пору он считался хорошим автомобилем (улыбается).

ПОДКАТЫ В РАЗДЕВАЛКЕ И ХЕТ-ТРИК ОТ КИНАЛЬИ

- Алескеров был хорошим мотиватором?

- Хорошим. Мотивация у него была такой: "Если я обезъян научил играть в футбол, то вас тем более научу" (смеется).

- Игроки его уважали?

- Да. Он хоть и был человеком импульсивным, но вместе с тем справедливым. Если проводить параллель с дуетом Жиздик - Емец, то в Одессе таким было сочетание Юрий Заболотный - Ахмед Алескеров. Они здорово дополняли друг друга. Заболотный был прекрасным организатором. Он, как бывший футболист, пользовался огромным авторитетом в Одессе, и мог зайти в любые двери. Алескеров же, повторюсь, был серьезным мотиватором.

- Говорят, в перерывах матча в раздевалке Алескеров мог дать волю эмоциям. Что вспоминается?

- Много чего было. Например, он мог показывать, как нужно выполнять подкаты! Выполняя этот технический прием, Ахмед Лятифович бросался под ножки кресел - будь здоров! Бывало, что и чайники, и стаканы летали по стенам. Да что там стаканы - летало все, что попадало под руку! Это делалось им для эмоционального всплеска футболистов. После такого сеанса мы, как правило, выходили на поле и обыгрывали любого соперника.

- Футбольные университеты Алескерова к обидам со стороны футболистов не приводили?

- Ему все прощалось. Все понимали: южный темперамент. Даже если Алескеров мог сказать какое-то оскорбительное слово, то оно болезненно не воспринималось. Все знали, что он простой человек.

- "Лацио" в дебютном еврокубковом противостоянии могли пройти?

- Запросто. Мы случайно не попали в следующий раунд Кубка УЕФА. Дома нам удалось обыграть итальянцев - Дорошенко тогда забил. Хорошая была игра. До сих пор вспоминается полный стадион - свыше сорока тысяч зрителей собралось! Не то, что сейчас, когда на трибунах сидит всего горстка болельщиков. В ответном матче в Риме до 90-й минуты счет был 0:0, пока не произошел один интересный эпизод. Кто-то из наших игроков выбил мяч за боковую линию, а в это самое мгновенье в том месте как раз проходил разносчик мороженого с большим баком. Он тотчас же отбросил его в сторону, как только увидел летящий мяч. По-вратарски схватив его, быстро отдал игроку "Лацио", который тут же вбросил мяч из-за боковой. Раньше такого не было, чтобы арбитр компенсировал ко второму тайму пять минут, а то и все десять. До финального свистка оставались секунды, так что чем дальше мяч загнал, тем лучше - время-то идет! Так вот, не сделай продавец мороженого своего броска за мячом, игра бы закончилась. Но после вбрасывания аута в нашу штрафную площадь Толя Рыбак завалил Киналью на газон и тот реализовал пенальти. Пришлось играть дополнительное время, в ходе которого мы снова пропустили. И снова от Кинальи. Дважды.

- В одном из интервью Алескеров вспоминал, что в конце основного времени, уверовав в победу, направился было в раздевалку, но услышал свисток судьи: пенальти. А до этого кульминационного момента шансы у "Черноморца" были?

- Еще в первом тайме могли решить исход противостояния в нашу пользу. Я выходил один на один с голкипером, но мяч угодил в штангу. Пройди мы "Лацио" - и нашим соперником могла бы стать "Барселона". В ту пору, правда, политическая обстановка в Испании была неспокойной, и нам сразу сказали, что мы в любом случае туда не поехали бы. Но это уже другой вопрос: поехали бы или нет. Куда важнее было пройти "Лацио" - хотя бы ради престижа. Хотя дома мы римлян "повозили" прилично.

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ РИМА

- Говорят, многие футболисты во время зарубежных поездок покупали мохер…

- И не только его. Все, что в ту пору было ходовым, то и покупали. Лишь бы денег хватило. А мохер приобретали, в основном, моряки. Как они при этом выражались, "делали школу". Кроме мохера они брали еще сигареты, некоторые другие товары. Мы же покупали разные шмотки - рубашки, джинсы. А еще хороший магнитофон в машину.

- По тем временам дорого обходилось?

- Не сказал бы, что у нас было много денег. Приходилось валюту провозить.

- Где доставали?

- В Москве. Там можно было купить все, что ты хочешь, в том числе и доллары. У валютчиков. Покупая их, конечно же, рисковал. Ведь если бы взяли за "одно место" - была бы "труба"!

- Провозить валюту удавалось?

- Легко. Нужно было соображать: что, куда и зачем (улыбается). Вспоминается мне один случай - из той же поездки в Италию. В чемодан, где была спортивная форма и бутсы, перед вылетом за рубеж поместил и валюту. Немалую по тем временам сумму - 200 долларов мелкими купюрами, по 10 и 20. Все сделал, как положено - и сдал в багаж. Прилетаем в Рим - моего чемодана нет. А там ведь целая куча денег! Ну, думаю: все, пропало! Что же теперь делать? С пропажей формы и бутс смириться еще можно, а вот с потерей серьезной суммы в валюте как? В "Лацио" по поводу моей пропажи всполошились и в виде компенсации решили обеспечить целым набором вещей: две пары костюмов, две пары футболок, по две пары бутс и кроссовок, которых до этого никогда в жизни не получал. Я им говорю: "Не надо мне ваших кроссовок - лучше найдите мой чемодан. Он мне дорог как память". (Смеется). Итальянцы недоумевают: мол, сдался вам этот старый чемодан - мы купим вам что-то другое. Им же невдомек, чем он мне так ценен.

- Мысли о пропаже накануне столь важного матча отнюдь не способствовали положительному настроению…

- Вот-вот. Я было подумал: ну все, плакала моя валюта. Но в день игры в мой гостиничный номер постучали. Открыв дверь, увидел эффектно одетую красивую девушку. Вместе с ней был парень, выполнявший роль переводчика. Как оказалось, ею была представительница авиакомпании "Al Italia". "Вы - Нечаев? - сказала она. - Нашелся ваш чемодан. Он был в Мадриде. Посмотрите, пожалуйста". Я взглянул на доставленный прямо в номер чемодан - да, мой. Девушка принесла извинения от имени авиакомпания и в качестве компенсации вручила мне несколько коробок конфет. В то время, когда она извинялась и одаривала меня конфетами, я думал только об одном: когда же вы наконец уйдете?! Хотелось как можно скорее залезть в чемодан и проверить, не пропали ли деньги. Еле дождавшись их ухода, пулей бросился к чемодану - и тут же 200 вздохнул с облегчением: все доллары на месте!

- Если не брать во внимание результат матча, то неплохая поездочка у вас получилась: сначала вас одарил "Лацио", потом авиакомпания, да еще и чемодан с валютой в целости и сохранности вам вернули.

- (Улыбается). Да уж, получилось, что из Рима в Одессу я вернулся обеспеченным человеком. Вот это, я понимаю, авиакомпания! Не то что "Аэрофлот", который наверняка протрусил бы мой багаж так, что не только долларов, но и самого старого чемодана я больше никогда не увидел бы. И все же для меня так и осталось непонятным: как же он из Рима попал в Мадрид?

НА ПРИСЯГУ - С ФЕТИСОВЫМ И КАСАТОНОВЫМ

- Говорят, итальянцы проявляли интерес к ряду футболистов "Черноморца".

- Да, это правда. Ко мне в гостиницу приходил агент из "Болоньи". Он провел со мной часа три-четыре, уговаривая остаться в Италии. "Тебя ждет машина - едем, - услышал я от него. - Не волнуйся, все будет нормально: уже через год станешь гражданином Италии". Пришлось объяснить, что дома у меня остались родители, которым по суровым законам того времени грозили бы серьезные проблемы. Не дай Бог мне остаться - и их сразу же повыгоняли бы с работы. А у меня отец военным был - представляете, что было бы тогда?

- Какие финансовые условия предлагала "Болонья"?

Зарплата на то время по нашим меркам была хорошая. По-моему, 45 тысяч долларов

- Летом 1977-го, когда Ахмед Алескеров покидал "Черноморец", вы были игроком одесского СКА. О причине его ухода вам что-либо было известно?

- Наверняка все дело в неудачном выступлении "Черноморца". Думаю, что могли сказаться возникшие тогда у Алескерова разногласия с начальником команды Юрием Романовым. После чего новым старшим тренером стал Анатолий Зубрицкий, являвшийся другом тогдашнего председателя областного совета ДСО "Водник" Игоря Яковенко. Это наверняка сыграло опеределенную роль.

- Как стали армейцем?

- Был у нас такой начальник подготовки Одесского военного округа - Покусаев, большой любитель футбола. Его перевели в Москву на должность начальника московского ЦСКА. Он меня сразу туда и забрал. В Москве мне давали трехкомнатную квартиру - правда, нужно было подписать документы на получение звания офицера. Это же должны были сделать Сергей Ольшанский из "Спартака" и Вадим Никонов из "Торпедо", однако они не подписывали. Но стоило военному руководству отправить их на Кушку, как через месяц оба прислали телеграмму, что согласны. Я же подписываться на официера не хотел и всячески с этим тянул. Тем более, что тренерами в ту пору были Алексей Мамыкин и Валентин Бубукин. Хорошие в прошлом футболисты, они по части тренерской работы имели свои принципы: можно было либо играть в составе либо не играть. Рисковать не стал, хотя мог в ЦСКА остаться. Обоих тренеров должны были уволить, о чем мне говорил Покусаев. Но я попросил вернуть меня назад в Одессу. Мое пребывание в Москве ограничилось лишь присягой, которую принимал вместе с хоккеистами Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым. Как сейчас помню, было это на базе на улице Песчаной. Остаток службы сроком в полгода провел в одесском СКА, который по итогам сезона 1977 года завоевал путевку в первую лигу. Кстати, во время выступлений в армейском клубе мне предлагали подписаться на старшего лейтенанта. В то время как в ЦСКА лишь на звание рангом ниже.

- В СКА звание лейтенанта хоть получили?

- Нет. Был обычным военнослужащим.

ОРКЕСТР В ШЕСТЬ УТРА И ВОЕННАЯ ФОРМА С КЕДАМИ

- Чем запомнился вам период, проведенный в СКА?

- Что и говорить, команда тогда была сильная! В ней играли братья Малые, Иваненко, Нефедов, Дорошенко, Марусин. Будучи защитником, мне удалось забить за сезон 12 мячей. Исполнял все штрафные и пенальти. Кстати, спустя четыре года, когда играл в Никополе, приезжавшим судить домашние матчи "Колоса" арбитрам тренеры говорили: "Нам не обязательно "ставить" одиннадцатиметровые - лучше вокруг штрафной площадки побольше штрафных назначайте, метрах в 22-25". Я их тоже "нащелкал" прилично.

- Возникшая еще в 60-е годы конфронтация между болельщиками "Черноморца" и СКА на вашем переходе в армейский клуб не сказалась?

- К тому моменту сильной конфронтации уже не было. А вот когда я был совсем юным футболистом, она существовала. Не дай Бог ты со СКА уйдешь в "Черноморец"! Или наоборот. Поклонники обеих команд в ту пору относились к этому по-разному. С годами же многое изменилось, и болельщики просто шли на стадион смотреть хороший футбол. В 1977-м, когда я играл за армейцев, "Черноморец" выступал не очень хорошо. СКА же громил всех подряд, став победителем украинской зоны второй лиги.

- Армейские порядки на вас распространялись?

Нет, никоим образом. Мы жили на Среднефотнтанской, где находилась воинская часть. Там был отдельный домик, в котором футболисты размещались на втором этаже, а на первом жили музыканты. На эту территорию мы могли свободно проходить и заезжать на машинах. А вообще к футболистам было особое отношение. Дело в том, что руководившие Одесским военным округом генералы были сумасшедшими (в хорошем понимании этого слова) болельщиками. Нам все сходило с рук. Мне запомнилась одна история. Наши игроки - Леня Барановский, Царствие ему небесное, и Серега Павленко купили себе колеса для автомобилей. Так вот, как-то рано утром из нашего домика во двор вышли соседи-музыканты. И заиграл этот оркестр. В шесть утра! Так в них со второго этажа тут же полетели эти самые колеса. А еще кеды, солдатские сапоги и все, что попадалось под руку.

- За время службы военную форму одевать приходилось?

- Если не считать процедуру присяги, которую я принимал в Москве, то один раз. Это было, когда в Одессу приезжал заместитель министра обороны. СКА в то время в чемпионате хорошо выступал, вот его и привезли познакомить с командой. Нужно было всем в срочном порядке найти военную форму. А у кого из нас, футболистов, она была?! С горем пополам форма как-то нашлась, а вот сапог не оказалось. И вот представьте: выстроились перед важным гостем три шеренги, в последней из которых стоял я. В военной форме и… в кедах. Наш начальник команды получил тогда приличный нагоняй. Для меня облачение в форму стало единственным за время выступлений в СКА. А до этого в Москве во время присяги я был в соответствующем обмундировании и с автоматом в руках. Правда, форма была на меня большая, так как сделали ее под Фетисова и Касатонова. В сравнении с ними я выглядел гномом.

"МОНЯ-ГАЗИРОВЩИК", "ТАКСИСТ" И "ЛЕНИН"

- Кто позвал вас обратно в "Черноморец"?

Анатолий Зубрицкий. Мы были соседями по дому, входившего в группу из трех высоток, каждая из которых имела надписи - "Ленин", "Партия", "Народ". Старший тренер жил в соседнем подъезде, а вот председатель ДСО "Водник" Павел Досич этажом ниже. В ту пору я еще холостяковал и у меня на служебной квартире иногда гуляла молодежь. Так Досич бегал к Зубрицкому и кричал: "Уйми своего футболиста!" (смеется). Хотя мы и не сильно безобразничали. Тем не менее, понимали, что существует принцип общежития, который не позволено нарушать. Порядок должен быть во всем.

- С кем из одноклубников дружили?

- Как-то сложилось, что дружеские отношения завязывались в основном с вратарями - Лешей Нефедовым, Сашей Дегтяревым. Первый из них был самым близким моим товарищем, с ним мы играли в обеих одесских командах. В "Черноморце" с Нефедовым даже жили в одной комнате. Дружили еще и со Славой Лещуком, который на долгие годы связал себя с командой "моряков".

- Кто придумал вам прозвище?

- "Нича"? Оно, кстати, не единственное из всех, что у меня были. А придумывать было кому. Главным по этой части был Виталик Фейдман, которого в команде называли "Тюля". Помимо еще одного производного от фамилии - "Ничка" - называли меня и "Моня", и "Моня-Газировщик". Это ж надо такое придумать! Наверное я был чем-то похож на "нашего человека". Волосы кучерявые - ну чем не он? (смеется). Сейчас вспомню еще что-нибудь оригинальное. (Ненадолго задумывается). "Вейвале" - это уже от имени Вова. Видимо, сидели и долго думали, пока не придумали (улыбается). Но и это еще не все. Был я и "Никаноровым". Видимо, кто-то фамилию перепутал.

- На клички не обижались?

- Ну что вы! Воспринимал все с юмором. Гришу Сапожникова называли "Капой", "Цыганом", Томашевского - "Таксистом", а Лещука - "Лениным".

- Его-то почему так прозвали?

- Книжек много читал. Очень много.