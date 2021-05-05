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Клуб Первой лиги подтвердил отставку главного тренера

Первая лига
(1 голосов)

До конца текущего сезона назначен Валерий Иващенко

Клуб Первой лиги подтвердил отставку главного тренера

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

ФК "Оболонь" и главный тренер Павел Яковенко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Пивовары" поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Яковенко возглавлял "Оболонь" с октября 2020-го. Под его руководством команда выиграла 9 матчей, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Оболонь" находится на 8 месте. В следующем туре "пивовары" встретятся с "Металлистом-1925".

Ранее СМИ информировали, что "Оболонь" и Павел Яковенко прекратили сотрудничество.

Отмечается, что до конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера "Оболони" назначен Валерий Иващенко.

Клуб Первой лиги подтвердил отставку главного тренера - изображение 1

Фото: ФК Оболонь

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В статье: Павел Яковенко Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:31
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