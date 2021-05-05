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Директор Оболони: С Яковенко разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации

Первая лига
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Позиция клуба в вопросе отставки тренера

Директор Оболони: С Яковенко разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации

ДК

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Ризниченко заявил, что клуб не вел переговоры с тренером Павлом Яковенко о компенсации из-за досрочного прекращения сотрудничества, о чем ранее писали СМИ.

"Для нас, как клубу, неприятно, что в некоторых СМИ выходит неправдивая информация о том, что Яковенко, извините за такое слово, вел переговоры или торговался относительно своей компенсации.

Хочу официально заявить от руководства "Оболони". Яковенко ни одним словом не упомянул выплату какой-то финансовой компенсации, когда стало известно, что он покидает клуб. У тренера был действующий контракт до 30 июня 2020 года. Разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации.

Яковенко получил свою трудовую книгу 28 марта", – сказал Ризниченко.

Интересно, что в СМИ информация об отставке Яковенко появилась именно 28 марта, но тогда Ризниченко отрицал, что специалист прекратил сотрудничество с клубом.

Читайте также"Это все слухи" - В Оболони опровергают информацию об отставке главного тренера
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В статье: Павел Яковенко Оболонь (Киев) Александр Ризниченко
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Источник:
ТК Футбол

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