Директор Оболони: С Яковенко разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации

Директор "Оболони" Александр Ризниченко заявил, что клуб не вел переговоры с тренером Павлом Яковенко о компенсации из-за досрочного прекращения сотрудничества , о чем ранее писали СМИ.

"Для нас, как клубу, неприятно, что в некоторых СМИ выходит неправдивая информация о том, что Яковенко, извините за такое слово, вел переговоры или торговался относительно своей компенсации. Хочу официально заявить от руководства "Оболони". Яковенко ни одним словом не упомянул выплату какой-то финансовой компенсации, когда стало известно, что он покидает клуб. У тренера был действующий контракт до 30 июня 2020 года. Разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации. Яковенко получил свою трудовую книгу 28 марта", – сказал Ризниченко.

Интересно, что в СМИ информация об отставке Яковенко появилась именно 28 марта, но тогда Ризниченко отрицал, что специалист прекратил сотрудничество с клубом.