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Директор Оболони: С Яковенко разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации
Позиция клуба в вопросе отставки тренера
ДК
Директор "Оболони" Александр Ризниченко заявил, что клуб не вел переговоры с тренером Павлом Яковенко о компенсации из-за
"Для нас, как клубу, неприятно, что в некоторых СМИ выходит неправдивая информация о том, что Яковенко, извините за такое слово, вел переговоры или торговался относительно своей компенсации.
Хочу официально заявить от руководства "Оболони". Яковенко ни одним словом не упомянул выплату какой-то финансовой компенсации, когда стало известно, что он покидает клуб. У тренера был действующий контракт до 30 июня 2020 года. Разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации.
Яковенко получил свою трудовую книгу 28 марта", – сказал Ризниченко.
Интересно, что в СМИ информация об отставке Яковенко появилась именно 28 марта, но тогда Ризниченко отрицал, что специалист прекратил сотрудничество с клубом.
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