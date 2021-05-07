Вспоминая ковидное лето, в ожидании очередного пенальти. Анонс 25-го тура Первой лиги

С каждым туром все в большей мере ситуация наверху турнирной таблицы Первой лиги сводится к соперничеству "Металлиста 1925" и "Агробизнеса" за третье место. Еще и "Николаев" в очередном туре, с большой долей вероятности, очки потеряет. "Волынь" же, после поражения в Житомире, сложно воспринимать в качестве реального претендента на УПЛ. Да еще и в 25-м туре команду Сачко ждет непростой выезд...

Центральный матч

"Николаев" - "Черноморец". Начиная с матча против "Полесья" (2:1) судьи активно помогают "Черноморцу" стать "нью-арендуполем" на фоне слухов о скором приходе в аренду толпы юных "динамовцев". Так что если вдруг отыщете в линии своего букмекера вариант ставки "Пенальти - да", то берите смело, на свободные деньги, конечно же. Ну а по другим реальным ставкам пробежимся в отдельном анонсе с прогнозом, который традиционно появится на нашем сайте ближе к центральному матчу тура.

Не стоит пропускать

"Оболонь" - "Металлист 1925". И все же Павла Яковенко отправили в отставку. 28-го ли апреля это случилось, либо уже пятого мая - не суть важно. Главное, что "Оболонь" буквально осталась "без головы" и это проявилось в матче с беспросветным аутсайдером турнира, херсонским "Кристаллом", который во второй раз в текущем чемпионате обыграл "пивоваров" (2:3). Заканчивать же сезон во главе столичной команды будет тот же, кто его и начинал в статусе и.о. - Валерий Иващенко.

В первом круге киевлянам удалось выиграть в Харькове (1:0), да и в целом "Металлист 1925" является для "Оболони" удобным соперником. Но стоит ли говорить хотя бы о равенстве в нынешних условиях, когда как раз команда Кривенцова на ходу и борется за самые высокие места? Не сыграют в матче Максим Покотилюк и Максим Цвиренко, оба по причине дисквалификаций.

"Прикарпатье" - "Агробизнес". После победы откровенного аутсайдера соревнований "Кристалла" в предыдущем туре франковским "орлам" стоит насторожиться, ведь они занимают предпоследнюю строчку и именно их херсонцы могут обойти. Правда, взять очки даже на своем поле будет сложно против лучшей атаки Первой лиги (у "Агробизнеса" - 41 гол). Из-за дисквалификации матч пропустят двое франковцев - Андрей Кохман и Назарий Воробчак. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи тура

"ВПК-Агро" - "Полесье". Наиболее стабильные команды середины таблицы, которые и звезд с неба не хватают, и сезон в принципе заканчивают без особой головной боли. У "Полесья" раскрылся Станислав Коваль, забивший три последние гола команда, 66% из которых стали победными. Аграрии же уступили только в двух матчах из семи последних, а в прошлом туре разгромили "Кремень" (3:0). Среди шести новичков Первой лиги "ковидного" лета 2020-го именно эту пару можно назвать самой ровной. Ведь "Верес" и "Альянс" взмыли вверх, а вот "Кристалл" и тернопольская "Нива", с разным успехом, все же ведут ожесточенную борьбу за выживание.

"Верес" - "Кристалл". В прошлом туре коллектив Вирта сыграл вничью с "Агробизнесом", прервав сумасшедшую победную серию. Однако даже такая неприятность не отразилась на положении клуба из Ровно. Они продолжают уверенно лидировать, семимильными шагами прокладывая себе путь в УПЛ. В пятницу их ждет игра против "Кристалла", который сейчас замыкает таблицу. Хватит ли сил андердогу пободаться с лидером? Мы не уверенны. (Георгий Грошев)

"Авангард" - "Волынь". Чудо случилась в первом круге в матче этих команд. "Крестоносцы" в Луцке проиграли команде из Краматорска (0:1)! До сих пор все уже привыкли к нестабильности "Волыни", которая борется за выход в УПЛ. Тогда это был шок. "Авангард", зато научился еще лучше выгрызать очки, чем делал это в предыдущем поединке с волынянами. Поэтому сегодняшний поединок или поставит полный крест на амбициях "Волыни", или же продолжит давать надежду. Надолго ли? Из-за дисквалификации не сыграют автор единственного и победного гола краматорцев в первом поединке Дмитрий Шинкаренко и бразилец с атаки этой же команды - Гутти. (Тарас Вархоляк)

"Кремень" - "Нива". Не наиграли подопечные тренерского тандема Годин - Локтионов на разгромное поражение на "Метеоре", но все же счет 0:3 против "ВПК-Агро" случился и продолжил серию без побед, которая длится у кременчужан с 20-го ноября. "Нива" в предыдущем лобовом поединке за выживание обыграла "Прикарпатье" (2:1), а затем дала бой "Черноморцу" (0:1) в знаменитом поединке с перебиванием одесситами пенальти. Даже на синтетике "Кремень-Арены" у команды Игоря Климовского есть шансы разжиться очками и тем самым упрочить свое текущее положение.

"Горняк-Спорт" - "Альянс". В последних матчах "Альянс" набрал неплохую форму. Команда Юрия Ярошенко не проигрывает в пяти поединках кряду, что помогло ей забраться сразу на восьмое место. В ближайшем туре их ждет матч против "Горняка-Спорт", идущего строкой выше. В прошедшем туре коллектив из полтавской области мог обыграть "Металлист 1925", однако по итогу упустил победу. В пятницу они постараются сделать все, дабы забыть тот обидный результат. (Георгий Грошев)