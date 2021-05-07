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Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Обеим командам очень нужны очки: хозяевам ради сохранения прописки в Первой лиге, гостям - чтобы продолжать борьбу за выход в УПЛ.
Франковский клуб оказался в сложной ситуации, потому что неделю назад
"Орлы" попытаются оказать давление своих болельщиков - вход на стадион "Рух" будет бесплатный. На трибунах разрешено присутствовать 3250 фанатам (конечно, с сохранением дистанции и в масках).
Больше об этом и другие поединки тура читайте в анонсе:
Первая лига, 25 тур
07.05.2021, 16:00
город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Ярослав Козык
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)
Видеотрансляция поединка
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