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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Банер: ФК Прикарпаття

Новина українською

Обеим командам очень нужны очки: хозяевам ради сохранения прописки в Первой лиге, гостям - чтобы продолжать борьбу за выход в УПЛ.

Франковский клуб оказался в сложной ситуации, потому что неделю назад остался без главного тренера Руслана Мостового. Обязанности наставника выполняет Олег Рыпан.

"Орлы" попытаются оказать давление своих болельщиков - вход на стадион "Рух" будет бесплатный. На трибунах разрешено присутствовать 3250 фанатам (конечно, с сохранением дистанции и в масках).

Больше об этом и другие поединки тура читайте в анонсе:

Читайте такжеВспоминая ковидное лето, в ожидании очередного пенальти. Анонс 25-го тура Первой лиги

Первая лига, 25 тур

07.05.2021, 16:00

город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Ярослав Козык

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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