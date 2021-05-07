Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Обеим командам очень нужны очки: хозяевам ради сохранения прописки в Первой лиге, гостям - чтобы продолжать борьбу за выход в УПЛ.

Франковский клуб оказался в сложной ситуации, потому что неделю назад остался без главного тренера Руслана Мостового. Обязанности наставника выполняет Олег Рыпан.

"Орлы" попытаются оказать давление своих болельщиков - вход на стадион "Рух" будет бесплатный. На трибунах разрешено присутствовать 3250 фанатам (конечно, с сохранением дистанции и в масках).

Больше об этом и другие поединки тура читайте в анонсе:

Первая лига, 25 тур

07.05.2021, 16:00

город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Ярослав Козык

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка