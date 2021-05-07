Первая лига
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Сенсация в Ивано-Франковске. Прикарпатье - Агробизнес 2:1
Скріншот із трансляції Прикарпаття
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Первая лига, 25 тур
07.05.2021, 16:00
город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Ярослав Козык
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск) 2:1
Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)
Удаление: Цюцюра (90+6)
Видеотрансляция поединка
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 18:48
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andyqd (Тернополь)
07.05.2021 в 18:33
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jnp49 (ОДЕССА)
07.05.2021 в 18:19
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