  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Сенсация в Ивано-Франковске. Прикарпатье - Агробизнес 2:1
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сенсация в Ивано-Франковске. Прикарпатье - Агробизнес 2:1

Первая лига
(4 голосов)
Сенсация в Ивано-Франковске. Прикарпатье - Агробизнес 2:1

Скріншот із трансляції Прикарпаття

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 25 тур

07.05.2021, 16:00

город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Ярослав Козык

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск) 2:1

Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)

Удаление: Цюцюра (90+6)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 18:48
Зливають Агробізнес...
Ответить
0
0
andyqd (Тернополь)
07.05.2021 в 18:33
прикарпатцы молодцы, проявили характер
Ответить
0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
07.05.2021 в 18:19
От имени всех болельщиков ЧЕРНОМОРЦА - БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПРИКАРПАТЬЮ!!! Именно этих трёх очков АГРОБИЗНЕСУ и не хватит в конце чемпионата.., хотя задницу одесситам в следующем туре ОНИ НАДЕРУТ.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...