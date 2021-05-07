Первая лига
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Кремень - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч борцов за выживание
Фото - ФК Кремень
Тернопольский коллектив нельзя упрекнуть в одном - в отсутствии желания. "Кремень" также не заслуживал разгрома в Днепре против "ВПК-Агро" (0:3), поэтому будет преисполнен желания реабилитироваться...
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