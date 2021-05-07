Первая лига. Нива в меньшинстве добывает волевую победу в Кременчуге (3:1)

Алексей Годин подал в отставку после разгромного поражения от "ВПК-Агро" (0:3), хоть его подопечные в тот вечер и наиграли как минимум на два собственных гола. Сергей Свистун, в уже привычной роли и.о., принялся руководить действиями подопечных и тут же внес некоторые корректировки в состав. Например, Максим Ивахно и Луис Фернандо остались на скамейке запасных с первых минут.

У тернопольского клуба состав был боевым и сомнений практически не вызывал. К лобовому поединку за выживание "Нива" подходила в лучшем расположении духа, чем соперник. Тем не менее, уже в дебюте гости пропустили - Галата пошел до конца и заработал пенальти, который четко реализовал Дмитрий Семенов.

По истечении получаса "Нива" еще и осталась в меньшинстве, прерывая пас на соперника, вратарь гостей Максим Механив сыграл рукой вне пределов штрафной площадки и судья расценил этот эпизод как "фол последней надежды".

Получив численный перевес, "Кремень" расслабился и снизил уровень давления на ворота соперника. Тернополяне же забили со стандарта, по классике формата игры в меньшинстве. Игорь Семенина, делая наброс со штрафного из глубины, закрутил мяч точно в дальнюю "девятку" с рикошетом от газона.

С выходом же на поле Максима Процива у "Нивы" появилась еще одна опция в прессинге, которая сработала в середине второго тайма. Своевременный пас от "джокера" Климовского на Игоря Семенину и тот расстрелял нижний угол ворот соперника, игравшего в большинстве, но ситуативно оказавшегося в меньшинстве на отдельном участке поля.

Ну а уже в компенсированное время забил в контратаке и сам Процив, хладнокровно реализовавший выход один на один. Три гола оформила "Нива", играя в меньшинстве!

Эта победа позволила "Ниве" на шесть очков оторваться от "Прикарпатья", занимающего якобы вылетающее 15-е место. "Кремень" же остается в опасной близости от перехода во Вторую лигу.

Кремень - Нива 1:3 (1:0)

Голы: Семенов (10 пен) - Семенина (57, 72), Процив (90+3)

Удаление: Механив (31)

Кремень: Олейник, Белоусов, Курелех, Головко, Мягков, Демченко, Антонио Сантос, Бычков, Мурашов, Семенов, Галата.

Нива: Механив, Вовченко, Хруставка, Демчук, Дворовенко, Мороз, Гатала, Семенина, Скакун (Ермолов 33), Ризнык, Кисленко.