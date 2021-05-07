Первая лига. Николаев упускает заслуженную победу над Черноморцем (1:1)

В стартовый состав "Черноморца" вернулся Артур Авагимян, а дисквалифицированного Дмитрия поспелова в центре обороны подменял Миха Горопевшек. "Николаев" же, с учетом дисквалификации Яворского и Кушниренко, предстал в ожидаемом списке игроков со старта, где фигурировали Охрончук и Паламар.

Именно Владислав открыл счет под занавес первого тайма, сыграв до конца в прессинге вратаря "Черноморца". Пидкивка слишком долго обрабатывал пас назад и смотрел кому бы отдать, в результате хавбек "Николаева", сыграв в подкате, занес "тач-даун".

В первой половине второго тайма острее были контратаки "Николаева", чем позиционное наступление "моряков". Были даже у "корабелов" свои претензии на пенальти, но арбитр не рискнул указать на точку, учитывая близкое расстояние позиции защитника от бьющего по воротам соперника.

Вышедший на замену Даниил Сухоручко в концовке все же мог спасать игру для одесситов, но выход один на один с Бубенцовым молодой форвард реализовать не смог. Тем не менее, уже в компенсированное время Артур Авагимян принес своей команде ничью, удачно среагировав на отскок во вратарской соперника после подачи углового.

"Николаев" теряет важнейшие два очка в борьбе за третье место, "Черноморец" же остается вторым в таблице с неплохим запасом.

Николаев - Черноморец 1:1 (1:0)

Гол: Охрончук (39) - Авагимян (90+3)

Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Росляков, Охрончук, Кравченко, Одарюк, Куксенко, Паламар.

Черноморец: Пидкивка, Путря, Микицей, Горопевшек, Мельничук М., Вачиберадзе, Кравченко, Козак, Авагимян, Брагару, Штогрин.