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Первая лига. Николаев упускает заслуженную победу над Черноморцем (1:1)

Первая лига
(1 голосов)

+8 минут ко второму тайму, но забил Авагимян уже на третьей

Первая лига. Николаев упускает заслуженную победу над Черноморцем (1:1)

Фото - МФК Николаев

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовый состав "Черноморца" вернулся Артур Авагимян, а дисквалифицированного Дмитрия поспелова в центре обороны подменял Миха Горопевшек. "Николаев" же, с учетом дисквалификации Яворского и Кушниренко, предстал в ожидаемом списке игроков со старта, где фигурировали Охрончук и Паламар.

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Именно Владислав открыл счет под занавес первого тайма, сыграв до конца в прессинге вратаря "Черноморца". Пидкивка слишком долго обрабатывал пас назад и смотрел кому бы отдать, в результате хавбек "Николаева", сыграв в подкате, занес "тач-даун".

В первой половине второго тайма острее были контратаки "Николаева", чем позиционное наступление "моряков". Были даже у "корабелов" свои претензии на пенальти, но арбитр не рискнул указать на точку, учитывая близкое расстояние позиции защитника от бьющего по воротам соперника.

Вышедший на замену Даниил Сухоручко в концовке все же мог спасать игру для одесситов, но выход один на один с Бубенцовым молодой форвард реализовать не смог. Тем не менее, уже в компенсированное время Артур Авагимян принес своей команде ничью, удачно среагировав на отскок во вратарской соперника после подачи углового.

"Николаев" теряет важнейшие два очка в борьбе за третье место, "Черноморец" же остается вторым в таблице с неплохим запасом.

Николаев - Черноморец 1:1 (1:0)
Гол: Охрончук (39) - Авагимян (90+3)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Росляков, Охрончук, Кравченко, Одарюк, Куксенко, Паламар.
Черноморец: Пидкивка, Путря, Микицей, Горопевшек, Мельничук М., Вачиберадзе, Кравченко, Козак, Авагимян, Брагару, Штогрин.

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В статье: Черноморец (Одесса) Николаев
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 18:02
полностью вина Антонова --опят Штогрин -Микицей ну и техника игры Пидкивки --сколько можно их выпускать в начале игры 9 против 11-вышли другие и пошла игра а так очень слабо какое УПЛ --КАЛЕКИ
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Bastard (Одесса)
07.05.2021 в 17:59
Калікі. Підківка вже задовбав свїми "приколами" в штрафній. Вже не в перший раз помиляєтся на рівному місті.
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Slavutic
07.05.2021 в 17:50
Гооооол!!! Ну хоть так! Хоть характер проявили!!!
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 16:53
до игрался Пидкивка--козлина это уже у него не первый раз--опять ШТОГРИН -Микецей ташнит от них --выпускай Ковбасу -Сухоручко-Лиховидько--если хотите ничью
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jnp49 (ОДЕССА)
07.05.2021 в 16:50
Сплошной ДЕБИЛИЗМ.., ну не умеете забивать, хоть не пропускайте такие "БАБОЧКИ". Игра вроде нормально складывается, так нет-же САМИ СЕБЕ ПРИВОЗИМ...
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Slavutic
07.05.2021 в 16:47
Пока сами себе не забьём, не успокоимся. То Микицей на ровном месте привозит, то вратарь. Оборона играет безобразно! А потом вся команда на износе рыгает, чтобы отыграться!
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Slavutic
07.05.2021 в 16:41
Пидкивка лошара!
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Slavutic
07.05.2021 в 15:59
Болельщики на трибунах! Приятно глазу! И фаны Черноморца приехали! Комментатор классно заряжает! Ну, поехали!)
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