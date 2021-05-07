Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Николаев упускает заслуженную победу над Черноморцем (1:1)
+8 минут ко второму тайму, но забил Авагимян уже на третьей
Фото - МФК Николаев
В стартовый состав "Черноморца" вернулся Артур Авагимян, а дисквалифицированного Дмитрия поспелова в центре обороны подменял Миха Горопевшек. "Николаев" же, с учетом дисквалификации Яворского и Кушниренко, предстал в ожидаемом списке игроков со старта, где фигурировали Охрончук и Паламар.
Именно Владислав открыл счет под занавес первого тайма, сыграв до конца в прессинге вратаря "Черноморца". Пидкивка слишком долго обрабатывал пас назад и смотрел кому бы отдать, в результате хавбек "Николаева", сыграв в подкате, занес "тач-даун".
В первой половине второго тайма острее были контратаки "Николаева", чем позиционное наступление "моряков". Были даже у "корабелов" свои претензии на пенальти, но арбитр не рискнул указать на точку, учитывая близкое расстояние позиции защитника от бьющего по воротам соперника.
Вышедший на замену Даниил Сухоручко в концовке все же мог спасать игру для одесситов, но выход один на один с Бубенцовым молодой форвард реализовать не смог. Тем не менее, уже в компенсированное время Артур Авагимян принес своей команде ничью, удачно среагировав на отскок во вратарской соперника после подачи углового.
"Николаев" теряет важнейшие два очка в борьбе за третье место, "Черноморец" же остается вторым в таблице с неплохим запасом.
Николаев - Черноморец 1:1 (1:0)
Гол: Охрончук (39) - Авагимян (90+3)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Росляков, Охрончук, Кравченко, Одарюк, Куксенко, Паламар.
Черноморец: Пидкивка, Путря, Микицей, Горопевшек, Мельничук М., Вачиберадзе, Кравченко, Козак, Авагимян, Брагару, Штогрин.
Популярное сейчас
- Ноздря в ноздрю. Прогноз на сумасшедшую концовку сезона в Серии А
- Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
Новости по теме
- 08:00 Украинские Вспоминая ковидное лето, в ожидании очередного пенальти. Анонс 25-го тура Первой лиги
- 10:22 Украинские Одна гривна: Клуб Первой лиги установил цену на домашние матчи до конца сезона
- 08:00 Украинские Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги