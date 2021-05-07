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Первая лига. Нулевая ничья в матче ВПК-Агро и Полесья
Счет не по игре
Фото - ФК ВПК-Агро
В равной игре двух середняков команды так и не смогли определить кто из них сильнее. "Полесье" уже до перерыва было вынуждено сделать две замены, так что акценты во втором тайме сместились в пользу команды Сергея Соловьева при неплохом старте поединка именно от житомирян.
Стопроцентные моменты у ворот Маханькова также были, но в завершающей фазе атак "ВПК-Агро" катастрофически подводила реализация. Поэтому закономерность нулевой ничьей все же сложно ставить под сомнение, хотя было бы еще логичнее, если бы мировую коллективы расписали результативную.
Даже с учетом побед "Нивы" и "Прикарпатья" в отчетном туре, вряд ли "ВПК-Агро" и "Полесью" грозит вылет. Эти команды могут спокойно доигрывать чемпионат с прицелом на следующий сезон. Закрепиться в дивизионе им точно удалось.
ВПК-Агро - Полесье 0:0
ВПК-Агро: Шелихов, Сухарь, Зозуля, Гадрани, Ляшенко, Коберидзе, Палюх, Шмигельский, Ксенз, Тищенко, Агапов.
Полесье: Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Гавриленко, Жук, Грицук, Ковалев, Коваль.
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