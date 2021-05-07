  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВПК-Агро - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Битва стабильных новичков

ВПК-Агро - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК ВПК-Агро

Новина українською

Обе команды находятся в хорошем тонусе и отличной форме. Главной задачей "ВПК-Агро" является нейтрализация Станислава Коваля, который раззабивался в последнее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...