Первая лига
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ВПК-Агро - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва стабильных новичков
Фото - ФК ВПК-Агро
Обе команды находятся в хорошем тонусе и отличной форме. Главной задачей "ВПК-Агро" является нейтрализация Станислава Коваля, который раззабивался в последнее время.
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