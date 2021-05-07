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Авангард – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Колаж: ФК Волинь
13-я команда Первой лиги принимает 6-та. Соответственно, именно "Волынь" является фаворитом поединка. Хотя соперник у "крестоносцев" очень непростой.
О кадровой ситуации в преддверии поединка читайте в анонсе тура от UA-Футбол
Первая лига, 25 тур
07.05.2021, 17:00
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Денис Резников
Авангард (Краматорск) - Волынь (Луцк)
Видеотрансляция поединка
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