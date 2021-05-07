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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авангард – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Авангард – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Колаж: ФК Волинь

Новина українською

13-я команда Первой лиги принимает 6-та. Соответственно, именно "Волынь" является фаворитом поединка. Хотя соперник у "крестоносцев" очень непростой.

О кадровой ситуации в преддверии поединка читайте в анонсе тура от UA-Футбол

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Первая лига, 25 тур

07.05.2021, 17:00

Город Краматорск, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Денис Резников

Авангард (Краматорск) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Авангард (Краматорск)
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