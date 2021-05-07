Первая лига
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Отыгрались и победили – камбэк по-краматорски. Авангард – Волынь 2:1
Скріншот із трансляції Авангарду
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 25 тур
07.05.2021, 17:00
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Денис Резников
Авангард (Краматорск) - Волынь (Луцк) 2:1
Голы: Скотаренко (80), Толочко (90, пенальти) - Приймак (11)
Видеотрансляция поединка
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