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Первая лига. Верес в большинстве дожал Кристалл

Первая лига
(2 голосов)

Херсонский клуб достойно провел первый тайм

Первая лига. Верес в большинстве дожал Кристалл

Фото: ФК Верес

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровенский "Верес" уверенно шагает в УПЛ, лидируя в Первой лиге. В прошлом туре подопечные Вирта не сумели обыграть "Агробизнес", однако это никак не отразилось на перспективах команды. Они по-прежнему опережают "Черноморец" и имеют две игры в запасе. Кажется, что ничего не помешает им выиграть этот сезон ПФЛ.

Первый тайм с "Кристаллом" сложился для "красно-черных" непросто. Ровенский клуб владел территориальным преимуществом, однако главный аутсайдер ПФЛ надежно играл в обороне, сведя до минимума моменты у собственных ворот. Но они были. Чего только стоит удар Гегедоша со штрафного, или же несколько прострелов Дахновского. Был даже гол, который справедливо отменили из-за офсайда Шестекова. Одним словом, было все, но счет оставался равным.

За несколько минут до свистка на перерыв случился ключевой эпизод матча. Ходаковский в борьбе за мяч опасно сыграл ногой, зацепив голову одного из игроков "Вереса". Судья показал "горчичник" полузащитнику "Кристалла", однако, посоветовавшись с боковым судьей, изменил решение, удалив игрока гостей. И никакой ВАР не нужен. Говоря откровенно, нам не показалось, что этот эпизод тянул на прямую красную, но "маємо, те що маємо".

В меньшинстве в "Кристалл" мы уже не верили. Было важно не пропустить, однако миссию они провалили на самом старте второй половины. Пасич накрутил нескольких оппонентов в штрафной соперника, после чего точно пробил в угол - 1:0. Интриги искать не приходилось. Херсонский клуб и в равных составах особо ничем впереди не запомнился, не говоря уже про игру в меньшинстве.

"Верес" продолжил играть первым номером, что помогло ему найти и второй гол. На этот раз Сергийчук заработал на себе фол в штрафной соперника, и Шестаков спокойно реализовал пенальти - 2:0. Краткий итог - победа "Вереса". Правда не стоит забывать, что дожала команда Вирта соперника получив численное преимущество. В равных составах защита "Кристалла" смотрелась достойно.

Первая лига, 25-й тур
"Верес" - "Кристалл" 2:0
Гол: Пасич Геннадий 52, Шестаков Михаил 68
"Верес": Когут Богдан, Савошко Александр, Мельник Роман, Гончаренко Роман, Немчанинов Дмитрий, Петько Сергей, Панасенко Сергей, Дахновский Виталий, Гегедош Роберт, Пасич Геннадий, Шестаков Михаил
"Кристалл": Солдатенко Вадим, Плечий Ярослав, Сеница Владимир, Киричук Владимир, Максименко Александр, Ходаковский Никита, Сорокин Андрей, Дмитренко Олег, Кусок Андрей, Тарасенко Александр, Биденко Евгений
Удаление: Ходаковский Никита 43

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Кристалл (Херсон)
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