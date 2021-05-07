Первая лига. Веселый матч между Альянсом и Горняком-Спорт

Часто так бывает, что на финише сезона играют две команды, у которых нет особой мотивации бороться за победу. В подобной ситуации сейчас оказались "Горняк-Спорт" и "Альянс". Первые классно провели осень, однако из-за финансовых проблем посыпались уже весной. У вторых ситуация обратная. "Альянс" сейчас одна из самых интересных команд ПФЛ. Они показывают хорошие результаты, которые позволили им оказаться на надежном расстоянии от зоны вылета, однако на место в тройке замахнуться точно не выйдет.

Как вы поняли, от матча мы не ждали ничего особенного. А команды взяли и удивили. Причем начали они это делать без особой раскачки. Вначале счет открыл "Альянс". Сделали они это после провала обороны соперника на 15-й секунде. Не имеем под рукой точных статистических данных, однако есть уверенность, что это самый быстрый гол в сезоне. Хозяева матча ответили быстро - на четвертой минуте счет уже стал равным. Должное стоит отдать Вентуре, которой классно закинул круглого за шиворот Ефанову.

Темп в игре немного упал, однако до перерыва гостям снова удалось выйти вперед. Что интересно, гол вновь забил Агапов, а Ярошенко отметился второй голевой передачей. "Горняк-Спорт" ответил во второй раз, однако уже после перерыва. Вентура снова был в центре внимания, правда на этот раз он не забил сам, но помог сделать это Сергею Романову. Спустя всего семь минут бразилец вынужден был поле покинуть, заработав вторую желтую за симуляцию.

В большинстве у "Альянса" появился отличный шанс вырвать победу в этом веселом матче. Со своей задачей представители сумской области справились - Агапов оформил хет-трик. До финального свистка счет больше изменен не был.

Первая лига, 25-й тур

"Горняк-Спорт" - "Альянс" 2:3

Голы: Агапов Николай 1, 39, 73 - Вентура Лопес Лукас 4, Романов Сергей 62

"Горняк-Спорт": Жмурко Роман, Кравченко Владислав, Чуев Богдан, Тимошенко Илья, Твердохлиб Егор, Сьомка Артем, Осипенко Олег, Краев Владислав, Романов Сергей, Вентура Лопес Лукас, де Паула Мерседес Висенте

"Альянс": Ефанов Руслан, Медведев Александр, Неплях Евгений, Пистный Руслан, Герт Андрей, Лучик Александр, Пиднебенной Вячеслав, Ярошенко Константин, Шарай Владислав, Агапов Николай, Зубков Илья

Удаление: Вентура Лопес Лукас 70