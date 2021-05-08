Одесситы едва успели отыграться. Николаев - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25 тура Первой Лиги, в котором "Николаев" принимал одесский "Черноморец". Хозяева открыли счет в первом тайме после неудачных действий от Пидкивки: голкипер "наварил" в своей штрафной площадке. Сравнять "моряки" смогли только в добавленное ко второму тайму арбитром время после подачи от углового флажка. Нереализация присутствовала в обеих командах, и каждая могла брать счет в свои ноги еще раньше.

После ничьей "Николаев" остался на пятом месте, уступая четвертому "Агробизнесу" пятью очками при матче в запасе. "Черноморец" тоже не потерял позиции: сейчас одесситы вторые, а отрыв от первого "Вереса" составляет три зачетных пункта.

"Николаев" - "Черноморец" 1:1 (1:0)

Голы: Охрончук 40 - Авагимян 90+3