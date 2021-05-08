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Вирт: Конечно, свою роль сыграло удаление

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Вирт: Конечно, свою роль сыграло удаление

Верес/Автор невідомий

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своих подопечных над "Кристаллом" (2:0):

"Эмоции - положительные. Сейчас каждая игра - тяжелая. Вышли на такую ​​финишную прямую в сезоне, где на первом месте стоит результат. Ожидали такой игры от "Кристалла". Гости поставили нам два серьезных редута. Девять футболистов всегда оборонялись. Такую оборону трудно пройти. Очень трудно было до перерыва.

Конечно, свою роль сыграло удаление. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника. Забили дважды, имели еще моменты.

Могу сказать, что чем ближе к финишу сезона - тем нам будет труднее. Соперники очень серьезно настраиваются на нас. Главное, что есть результат. А игру - будем улучшать.

На счет личностей. Сергей Петько набрал хорошие кондиции, заслужил место в старте. Прибегли к некоторой ротации. Дали отдохнуть Никите Полюляху, меньше времени на поле провел Михаил Сергийчук. Дебютировал сегодня Александр Савошко - полностью доволен его действиями на поле", - сказал наставник.

После победы "Верес" закрепился на первом месте, опережая второй "Черноморец" на три очка при двух поединках в запасе. Следующий матч ровенчане проведут против "ВПК-Агро" 12 мая.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Верес

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