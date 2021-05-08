Дожали только в большинстве, да еще и с пенальти. Верес - Кристалл 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура Первой Лиги, в котором встречались разные полюса турнирной таблице: лидер "Верес" принимал аутсайдера "Кристалл". Голы в матче забивались только во втором тайме, ведь в первом гости выстроили мощную оборону. Правда, после перерыва херсонцам было труднее из-за удаления Ходаковского под занавес первой половины встречи. Интересно, что арбитр сначала показал желтую карточку, а потом изменил свое решение, продемонстрировав красный свет перед виновником эпизода.

Красивый сольный проход Пасича с завершающим точным ударом открыл счет в матче. Удвоил преимущество ровенчан Шестаков ударом с “точки” после сомнительного картинного нарушения в штрафной гостей.

"Верес" - "Кристалл" 2:0 (0:0)

Голы: Пасич 52, Шестаков 68 (пен.)

Удаление: Ходаковский 45 (прямая красная)