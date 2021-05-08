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Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу

Первая лига
(4 голосов)

Подопечные Кучера победили "Энергию" из "Новой Каховки

Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу

Фото - ФК Металл

Новина українською

В матче 19-го тура группы B Второй Лиги Украины "Метал" обыграл на выезде "Энергию" со счетом 3:1.

Таким образом, харьковский клуб оформил выход в Первую лигу следующего сезона. После этого тура команда Александра Кучера имеет в своем активе 53 очка.

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Напомним, ранее Александр Ярославский заявил, что "Металл" станет базой для возрождения харьковского "Металлиста".

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В статье: Энергия (Новая Каховка) Металл (Харьков)
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 19:02
Мої вітання!
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
08.05.2021 в 18:31
Молодцы! Хотелось бы, что бы объединились с М1925 в вышке
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
08.05.2021 в 18:58
Ярославского не интересует полуфабрикат. Да и придется место делить с кем-то, при объединении - зачем это ему?
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+2
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.05.2021 в 20:25
Если Ярославский вернёт бренд "Металлист", то вероятнее всего последует судебный иск, где МХ1925 с треском проиграет. Тут либо последует ликвидация клуба Стороженко, либо им придётся переименоваться. Я не представляю каким образом они смогут объединиться. Разве что поглощение, но... надо ли это Ярославскому?
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0
0
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c99baf (Харьков)
08.05.2021 в 18:29
А шо,кто-то сомневался? Теперь ждём дерби с "цифрами" в пердиве.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.05.2021 в 19:13
А на долго ли эти цифры задержатся в УПЛ?
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0
0


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