Первая лига
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Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
Подопечные Кучера победили "Энергию" из "Новой Каховки
Фото - ФК Металл
В матче 19-го тура группы B Второй Лиги Украины "Метал" обыграл на выезде "Энергию" со счетом 3:1.
Таким образом, харьковский клуб оформил выход в Первую лигу следующего сезона. После этого тура команда Александра Кучера имеет в своем активе 53 очка.
Напомним, ранее Александр Ярославский заявил, что
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 19:02
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Dimoncho (Kharkiv)
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FC Energy (Новая Каховка)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
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c99baf (Харьков)
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Dimka26 (Чернигов)
08.05.2021 в 19:13
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