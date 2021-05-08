Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу

Если Ярославский вернёт бренд "Металлист", то вероятнее всего последует судебный иск, где МХ1925 с треском проиграет. Тут либо последует ликвидация клуба Стороженко, либо им придётся переименоваться. Я не представляю каким образом они смогут объединиться. Разве что поглощение, но... надо ли это Ярославскому?