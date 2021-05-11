Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Только Верес не теряет очков. Украина футбольная
Анонс информационно-аналитической программы ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 12 мая на телеканале XSPORT в 00:20.
Гость программы - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только Верес не теряет очков;
- поражение "Волыни" в Краматорске, "Альянс" подбирается к лидерам;
- эксклюзив "Украина футбольной": исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин о задачах на финише сезона.
- Вторая лига пять претендентов в Группе А, "Кривбасс" теряет драгоценные очки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Упасть на дно в Швеции: российский голкипер Юргордена пропустил курьезный гол с центра поля
- Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли
- Вратарь Зари Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины против Динамо
- Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:58 Украинские Впервые за 16 лет - на Полесье, лидер спасается в Одессе. Украина футбольная
- 09:56 Украинские Президент ПФЛ подведет итог первой части сезона в Первой и Второй лигах
- 14:10 Украинские У кого будет болеть голова в зимнее межсезонье? Свежий выпуск программы Украина футбольная с Анатолием Бузником
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...