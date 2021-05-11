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Только Верес не теряет очков. Украина футбольная

Первая лига
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Анонс информационно-аналитической программы ПФЛ

Только Верес не теряет очков. Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 12 мая на телеканале XSPORT в 00:20.

Гость программы - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только Верес не теряет очков;
  • поражение "Волыни" в Краматорске, "Альянс" подбирается к лидерам;
  • эксклюзив "Украина футбольной": исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин о задачах на финише сезона.
  • Вторая лига пять претендентов в Группе А, "Кривбасс" теряет драгоценные очки.
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В статье: Первая лига Вторая лига Анатолий Бузник ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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