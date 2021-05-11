Савин: Металлисту 1925 в Киеве не хватило остроты впереди

Полузащитник "Металлиста 1925" Антон Савин поделился впечатлениями от ничьей с "Оболонью" (1:1) , а также рассказал об ожиданиях от матча с "Вересом".

Хавбек "Металлиста" 1925 поделился эмоциями от матча с "Оболонью". "Понимали, что нас ожидает сложная игра, - говорит Савин. - "Оболонь" проиграла три выездные матча, к тому же у них сменился тренер. При своих болельщиках киевляне были настроены продемонстрировать качественную игру. Учитывая ход матча, результат мог быть разным: от победы "Металлиста 1925" к победе "Оболони".

Савин отметил игру вратаря своей команды Дениса Сидоренко. "Знаю, что один из спортивных сайтов признал Дениса Сидоренко лучшим игроком матча. Считаю, что это абсолютно заслуженная награда. Денис играл на высоком уровне и помог нашей команде".

Хавбек харьковчан отметил факторы, которые помешали команде победить. "В начале встречи произошел неприятный эпизод, когда Дерек получил травму. К тому же, не смог участвовать в матче Пономарь, который набрал хорошую форму. Считаю, что впереди в этом матче не хватало остроты. Валерий Блажко старался, но отсутствие опыта сказывалось на его игре".

Савин рассказал о преимуществе команды над "Вересом" в центральном матче тура, а также отметил отсутствие Крыськива в следующем матче. "Думаю, что главным преимуществом в игре с "Вересом "будут наши болельщики, которые придадут нам сил и будут гнать вперед. Также важную роль будет играть качество газона, ведь на ОСК "Металлист" нам будет проще сыграть в свой привычный комбинационный футбол. К сожалению, Дмитрий Крысько из-за дисквалификации пропустит матч, хочу в том эпизоде ​​арбитр должен был назначать пенальти в ворота "Оболони", а не давать предупреждения. Конечно, нам будет не хватать Дмитрия, однако в нашей команде есть игроки, которые смогут его заменить. Думаю, что тренерский штаб найдет выход из ситуации", - резюмировал Савин.