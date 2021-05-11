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Хавбек Металлиста 1925 признан лучшим игроком апреля в Первой лиге
Лучший в Первой лиге в апреле - Дмитрий Крыськив
pfl.ua
ПФЛ и информационный партнер Ua-Футбол определили лучшего игрока апреля в Первой лиге. Им стал полузащитник "
В апреле Дмитрий провел все пять полных матчей и с командой набрал девять очков из пятнадцати возможных. Не самый лучший результат, но на фоне конкурентов позволяет харьковчанам смотреть в будущее с оптимизмом.
Ну а матч с "Горняк-Спорт", в котором волевая победа была вырвана в меньшинстве (3:2), вообще можно назвать проявлением чемпионского характера коллектива Валерия Кривенцова.
В игре же Крыськива подкупает прежде всего филигранная техника, светлая голова и своевременные проникающие передачи. Даже в таком молодом возрасте его уже можно назвать "метрономом" атак "Металлиста 1925".
По не по годам стабильную игру на уровне Первой лиги Дмитрий вполне заслуживает звания лучшего игрока апреля в Первой лиге. Дмитрий хоть и не отметился результативными действиями, но ценен он другим, а именно надежностью и умением играть в высоком темпе и под серьезным уровнем давлением на одной из самых "горячих" позиций в современном футболе.
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