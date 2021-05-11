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Хавбек Металлиста 1925 признан лучшим игроком апреля в Первой лиге

Первая лига
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Лучший в Первой лиге в апреле - Дмитрий Крыськив

Хавбек Металлиста 1925 признан лучшим игроком апреля в Первой лиге

pfl.ua

Новина українською

ПФЛ и информационный партнер Ua-Футбол определили лучшего игрока апреля в Первой лиге. Им стал полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив.

В апреле Дмитрий провел все пять полных матчей и с командой набрал девять очков из пятнадцати возможных. Не самый лучший результат, но на фоне конкурентов позволяет харьковчанам смотреть в будущее с оптимизмом.

Ну а матч с "Горняк-Спорт", в котором волевая победа была вырвана в меньшинстве (3:2), вообще можно назвать проявлением чемпионского характера коллектива Валерия Кривенцова.

В игре же Крыськива подкупает прежде всего филигранная техника, светлая голова и своевременные проникающие передачи. Даже в таком молодом возрасте его уже можно назвать "метрономом" атак "Металлиста 1925".

По не по годам стабильную игру на уровне Первой лиги Дмитрий вполне заслуживает звания лучшего игрока апреля в Первой лиге. Дмитрий хоть и не отметился результативными действиями, но ценен он другим, а именно надежностью и умением играть в высоком темпе и под серьезным уровнем давлением на одной из самых "горячих" позиций в современном футболе.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Крыськив
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Источник:
ПФЛ

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