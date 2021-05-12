Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сколько осталось претендентов на УПЛ? Украина футбольная с Анатолием Бузником
Свежий выпуск программы ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с заслуженным тренером Украины - Анатолием Бузником.
В выпуске:
- третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только Верес не теряет очков;
- поражение "Волыни" в Краматорске, "Альянс" подбирается к лидерам;
- эксклюзив "Украина футбольной": исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин о задачах на финише сезона.
- Вторая лига пять претендентов в Группе А, "Кривбасс" теряет драгоценные очки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Расформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...