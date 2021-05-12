Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВПК-Агро - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча 6-го тура, которая станет уже "ответной" в соперничестве команд
Фото - ФК Верес
"ВПК-Агро" и "Верес" успели уже отыграть матч второго круга (0:1), а теперь, наконец, проведут календарный поединок первой части сезона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Днепр-1 готов отпустить вратарей в другие клубы
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- Только Верес не теряет очков. Украина футбольная
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
Новости по теме
- 07:55 Украинские Характер лидера. ВИДЕО, как Верес вырвал победу на 90+5-й благодаря идеальному штрафному
- 16:59 Украинские Как в фильме: невероятный штрафной на последних секундах приносит победу. Верес - ВПК-Агро 1:0
- 16:35 Украинские ВПК-Агро подходит к матчу с Вересом с серьёзными кадровыми проблемами
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...