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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Встреча 6-го тура, которая станет уже "ответной" в соперничестве команд

ВПК-Агро - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Верес

Новина українською

"ВПК-Агро" и "Верес" успели уже отыграть матч второго круга (0:1), а теперь, наконец, проведут календарный поединок первой части сезона.

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В статье: Верес (Ровно) ВПК-Агро (Шевченковка)
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