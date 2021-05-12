Стала известна ситуация с продлением контрактов в клубе Первой лиги

В июне у большинства игроков "ВПК-Агро" заканчиваются контракты. Об этом сообщает Meta-ratings.

Среди тех, у кого соглашения рассчитаны на более длительный срок, всего шестеро – это зимние новички клуба Дмитрий Зозуля, Лука Коберидзе, Станислав Кулиш, Сергей Палюх, Дмитрий Шевченко, а также присоединившийся к команде уже весной бразилец Игор Фелиш, который пока даже не внесен в официальную заявку.

Вдобавок летом истекает аренда троих игроков "Зари" – Максима Агапова, Дмитрия Поддубного и Тимофея Сухаря, а также принадлежащего "Днепру-1" Александра Беляева.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "ВПК-Агро" занимает 11-ю позицию, в активе клуба 28 зачетных баллов. Сегодня, 12 мая, состоится перенесенный матч 6-го тура, в котором днепровский клуб примет "Верес". Начало – в 17.00.