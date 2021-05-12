Первая лига. Волынь обыгрывает Прикарпатье и прерывает неудачную серию

Первая лига вышла на финишную прямую. Каждой команде осталось провести пять обязательных матчей, однако у ряда клубов остались незакрытые предметы еще с первого семестра. Тогда им мешал коронавирус. Сейчас они вынуждены понемногу отрабатывать, дабы успеть закрыть все до окончания учебного года.

Последний триумф "Волыни" был зафиксирован еще десятого апреля. Прошел месяц, как один из претендентов на УПЛ не может победить, что сильно ухудшило шансы "крестоносцев" вернуться в элиту. Однако они есть. Нужно просто набрать максимум, но сделать это, учитывая плотный график в будущем, не так и просто. Сегодня на пути клуба встало "Прикарпатье", которое на прошедшей неделе провело отличный матч против "Агробизнеса". Видно, что смена тренера пошла на пользу.

Кто знает, как сложился бы сегодняшний матч, не поведи "Волынь" в счете уже на пятой минуте. Заработанный Коломойцем пенальти (классный пас из глубины вывел форварда в штрафную, где он и был сбит) помог хозяевам открыть счет, что серьезно облегчило им жизнь. Удар с точки, кстати, реализовал Нкололо. Он же еще в первом тайме мог добавлять в копилку достижений и голевую передачу, но Чачуа забить не смог. Отметить стоит действия Француза, выбившего мяч с линии ворот.

Амбросий быстро исправился. Именно его подача со стандарта дошла до головы Шарпара, которого почему-то защитники гостей упустили возле своих владений. Итог прозаичен - 2:0. Серьезное преимущество, как для середины первого тайма. Стоит отметить, что "Прикарпатье" могло отыграться, но дважды соперника простил Дитко. Сначала Роман не забил головой после углового, а после ударил куда-то далеко от ворот, завершая контратаку своей команды.

Второй тайм получился поскучнее. Причины и так всем понятны. "Волынь", понимая всю уверенность положения, скорость серьезно поубавила, в то время как прикарпатцы особо ничего создать не могли. Попытки конечно были, но получились они какими-то вялыми и невразумительными, а потому говорить о них особого смысла нет. Скажем просто, шансов отыграться у "Прикарпатья" не было.

Итог следующий. "Волынь" наконец-то добывает три очка, сокращая отставание от третьей строки до семи пунктов. Помимо этого, у "крестоносцев" остается еще дополнительная игра в запасе. Ваши ставки, смогут ли они догнать "Металлист 1925"?

Первая лига, 14-й тур

"Волынь" - "Прикарпатье" 2:0

Голы: Нкололо Мишель Джордан 5 (п), Шарпар Вячеслав 21

"Волынь": Недилько Виталий, Мартынюк Александр, Симинин Сергей, Приймак Владислав, Цюпа Иван, Рябов Артур, Нкололо Мишель Джордан, Шарпар Вячеслав, Чачуа Амвросий, Оринчак Богдан, Коломоец Юрий

"Прикарпатье": Новак Андрей, Мелинишин Сергей, Курко Василий, Француз Василий, Сикач Николай, Волошинович Ростислав, Сондей Иван, Генык Василий, Семотюк Владислав, Кузьмин Роман, Дитко Роман