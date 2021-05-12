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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волынь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)

"Крестоносцам" запрещено терять очки

Волынь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Волынь

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 14-й тур
"Волынь" 17:00 "Прикарпатье"

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В статье: Волынь (Луцк) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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