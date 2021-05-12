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Альянс - Полесье 4:2. Ярошенко не допускает реванша команды Шищенко
Скріншот із трансляції Альянсу
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Первая лига, 7 тур (перенесенный матч)
12.05.2021, 18:00
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Михаил Райда
Альянс (Липовая Долина) - Полесье (Житомир) 4:2
Голы: Зубков (9), Агапов (67, пенальти), Лебеденко (77), Рогозинский (90+4) - Швец (51, пенальти), Андрущенко (57)
Видеотрансляция поединка
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.05.2021 в 20:07
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