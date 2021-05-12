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Альянс - Полесье 4:2. Ярошенко не допускает реванша команды Шищенко

Первая лига
(1 голосов)
Альянс - Полесье 4:2. Ярошенко не допускает реванша команды Шищенко

Скріншот із трансляції Альянсу

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Первая лига, 7 тур (перенесенный матч)

12.05.2021, 18:00

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Михаил Райда

Альянс (Липовая Долина) - Полесье (Житомир) 4:2

Голы: Зубков (9), Агапов (67, пенальти), Лебеденко (77), Рогозинский (90+4) - Швец (51, пенальти), Андрущенко (57)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.05.2021 в 20:07
Щищенко это что команда бездарей так что молчи
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