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Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари
ВПК-Агро уже направил луганчанам запрос по трем арендованным игрокам
fc-vpkagro.com.ua
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Клуб Первой лиги направил запрос в адрес "Зари" с предложением выкупить права на защитников Максима Агапова и Тимофея Сухаря, а также полузащитника Дмитрия Поддубного.
Напомним, что все трое перебрались в клуб из Днепропетровской области во время зимней паузы в чемпионате на правах аренды до конца сезона.
21-летний Агапов провел за "ВПК-Агро" 8 матчей, 22-летний Сухарь принял участие в 12 поединках, а 21-летний Поддубный сыграл 5 матчей.
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