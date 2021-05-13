Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари

" ВПК-Агро " хочет сохранить трех футболистов оборонительного плана.

Клуб Первой лиги направил запрос в адрес "Зари" с предложением выкупить права на защитников Максима Агапова и Тимофея Сухаря, а также полузащитника Дмитрия Поддубного.

Напомним, что все трое перебрались в клуб из Днепропетровской области во время зимней паузы в чемпионате на правах аренды до конца сезона.

21-летний Агапов провел за "ВПК-Агро" 8 матчей, 22-летний Сухарь принял участие в 12 поединках, а 21-летний Поддубный сыграл 5 матчей.