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Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари

Первая лига
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ВПК-Агро уже направил луганчанам запрос по трем арендованным игрокам

Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари

fc-vpkagro.com.ua

Новина українською

"ВПК-Агро" хочет сохранить трех футболистов оборонительного плана.

Клуб Первой лиги направил запрос в адрес "Зари" с предложением выкупить права на защитников Максима Агапова и Тимофея Сухаря, а также полузащитника Дмитрия Поддубного.

Напомним, что все трое перебрались в клуб из Днепропетровской области во время зимней паузы в чемпионате на правах аренды до конца сезона.

21-летний Агапов провел за "ВПК-Агро" 8 матчей, 22-летний Сухарь принял участие в 12 поединках, а 21-летний Поддубный сыграл 5 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) ВПК-Агро (Шевченковка) Тимофей Сухарь Максим Агапов Дмитрий Поддубный
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