Верес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги

Доигровка трех перенесенных ранее матчей посреди недели прояснила ситуацию и вывела многие интриги сезона на финишную прямую. В частности, уже на выходных мы можем получить первого участника трио для пополнения Премьер-лиги, а также освидетельствовать досрочный вылет во Вторую лигу херсонского "Кристалла".

Центральные матчи тура

"Металлист 1925" - "Верес". Против лидера харьковчане сыграют без лучшего игрока апреля Дмитрия Криськова, который дисквалифицирован.

Читайте также Хавбек Металлиста 1925 признан лучшим игроком апреля в Первой лиге

Очередная победа "Вереса" может гарантировать ему досрочное место в тройке, а также повышение в классе. Сложно придумать более сильную мотивацию для Михаила Шестакова и компании, которые к середине мая набрали просто феноменальную игровую форму. (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "Черноморец". По ходу прошлого сезона эти команды связывала между собой персона тренера Остапа Маркевича. В нынешнем же подопечные Александра Чижевского и Алексея Антонова ведут борьбу за попадание в УПЛ. Дабы не позволять "Вересу" досрочно праздновать повышение, а также увеличить свои шансы, команда из Волочиска обязана исключительно побеждать. Шансы на это есть, учитывая неуверенную игру одесситов в выездных матчах нынешней весной - всего лишь две победы в пяти поединках и четыре забитых мяча. (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"Волынь" - "Горняк-Спорт". В прошлом туре луцкий клуб наконец-то вернулся к жизни, обыграв на своем поле "Прикарпатье". Теперь их ждет второй матч на этой неделе. Соперник - нестабильный "Горняк-Спорт", который может дать бой грандам и проиграть аутсайдеру. В целом, "Волынь" выглядит фаворитом игры, однако команда Сачко умеет удивлять. Тяжело предсказывать результат их матчей. (Георгий Грошев)

"Николаев" - "Кремень". По сути идентичные по сравнению с "Волынью" шансы на выход в УПЛ сейчас и у "Николаева", но с преимуществом в виде пяти предстоящих игр дома. В 28-м туре будет очный матч с "крестоносцами", а до того времени подопечным Близнюка стоит ориентироваться на максимум очков против таких соперников как "Кремень", "ВПК-Агро" и "Нива". У кременчужан не сыграют сразу два важных для команды Сергея Свистуна исполнителя - Луис Фернандо и Дмитрий Семенов. (Артур Кисляченко)

Оставшиеся встречи тура

"Альянс" - "Оболонь". Поединок непосредственных конкурентов: 7-я команда принимает 8-ю. У обеих нет шансов на то, чтобы завоевать "билет" в УПЛ, хотя и остается еще 6 матчей. "Альянс" не проигрывает уже 8 поединков (в последний раз это было еще 26 марта - от "Николаева"). Сможет ли его остановить команда "пивоваров"? С другой стороны команда из Липовой Долины в первом круге проиграла как раз "Оболони" - со счетом 0:2. Ярошенко надо же реабилитироваться? Еще и поединок на своем поле. (Тарас Вархоляк)

"Полесье" - "Авангард". Пока житомирский клуб продолжает держать расстояние от зоны вылета, у "Авангарда" проблем в разы больше. Несмотря на два последних матча, в которых было добыто четыре очка, у краматорской команды остается шанс вылететь в этом сезоне. Дабы избежать подобного, нужно постараться цепляться за очки. Но и "Полесье", проиграв на этой неделе, точно захочет вернуться на победный путь. (Георгий Грошев)

"Нива" - "ВПК-Агро". Ожидаемую выволочку получили подопечные Соловьева против "Вереса" (0:4), хотя и свои шансы на голы имели. Правда не повезло в плане реализации. "Нива" после двух побед над конкурентами отдалилась от зоны вылета, но явно не прочь подтянуться еще и к сопернику по матчу 26-го тура, обыграв его в очной дуэли. Правда отсутствие Максима Механива из-за дисквалификации делает решение этой задачи куда более сложным. Не будет играть и Сергей Палюх в составе "ВПК-Агро". (Артур Кисляченко)

"Кристалл" - "Прикарпатье". "Кристалл" в случае поражения в этом матче де-факто может вылететь уже за четыре тура до финиша. Шансов подняться выше 14-го места тогда у команды уже не останется. Глотком свежего воздуха для "Прикарпатья" стала домашняя победа над "Агробизнесом", которая и "клиенту" жизнь усложнила, и самих иванофранковцев сделала фаворитом в заочном сражении с "Кремнем". Тем не менее, не стоит терять шансов на очки и в херсонском выезде. Никита Ходаковский не сыграет у хозяев. (Артур Кисляченко)