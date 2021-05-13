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Один из лидеров Первой лиги может расстаться с 11 футболистами
Верес будет в обновленном составе
nkveres.com
В июне заканчиваются контракты сразу у 11 футболистов "Вереса".
По окончании сезона свободными агентами могут стать резервные вратари ровенского клуба Максим Бабийчук и Вадим Ющишин, а также полевые игроки Роман Гончаренко, Виталий Дахновский, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Сергей Панасенко, Сергей Петько, Дмитрий Поворознюк, Игорь Солдат и Виталий Тимофиенко.
Наопмним, что "Верес" лидирует в Первой лиге, опережая идущий вторым "Черноморец" на шесть очков и имея игру в запасе.
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