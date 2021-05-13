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Один из лидеров Первой лиги может расстаться с 11 футболистами

Первая лига
(1 голосов)

Верес будет в обновленном составе

Один из лидеров Первой лиги может расстаться с 11 футболистами

nkveres.com

Новина українською

В июне заканчиваются контракты сразу у 11 футболистов "Вереса".

По окончании сезона свободными агентами могут стать резервные вратари ровенского клуба Максим Бабийчук и Вадим Ющишин, а также полевые игроки Роман Гончаренко, Виталий Дахновский, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Сергей Панасенко, Сергей Петько, Дмитрий Поворознюк, Игорь Солдат и Виталий Тимофиенко.

Наопмним, что "Верес" лидирует в Первой лиге, опережая идущий вторым "Черноморец" на шесть очков и имея игру в запасе.

Читайте такжеФорвард Вереса: Перед командой стоит задача выйти в УПЛ, и мы идем к этой цели
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В статье: Верес (Ровно) Игорь Солдат Сергей Панасенко Виталий Тимофеенко Сергей Петько Роман Мирошник Максим Бабийчук Дмитрий Поворознюк Роман Гончаренко Вадим Ющишин
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Комментарии (1)
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килия12 (Одесса)
13.05.2021 в 09:59
особенно поворознюк будет большая потеря
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