Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес может лишиться лучшего снайпера Первой Лиги
У него заканчивается контракт
Агробізнес/Автор невідомий
В трех футболистов "Агробизнеса" завершаются контракты летом. Об этом сообщает Meta-ratings.
Кроме Арсена Слотюка и Сергея Семенюка под вопросом остается судьба и лучшего бомбардира Первой Лиги Руслана Черненко. На его счету 12 голов в текущем чемпионате, правда, девять из них - с пенальти.
На данный момент контракты с игроками не было продолжены.
До конца чемпионата осталось пять матчей, а "Агробизнес" расположился на четвертой позиции, уступая два очка третьему "Металлисту-1925". Напомним, что на зимнюю паузу команда с Волочиска шла лидерами Первой Лиги.
Популярное сейчас
- Место Михайличенко в Динамо может занять очередное "динамовское сердце"
- Михайличенко покинул Динамо, Колос остался без одного из лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Таинственная незнакомка. У Денисова на Евро-2020 будет новая соведущая
- Цыганык: В случае выхода в УПЛ Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО