Агробизнес может лишиться лучшего снайпера Первой Лиги

В трех футболистов "Агробизнеса" завершаются контракты летом. Об этом сообщает Meta-ratings.

Кроме Арсена Слотюка и Сергея Семенюка под вопросом остается судьба и лучшего бомбардира Первой Лиги Руслана Черненко. На его счету 12 голов в текущем чемпионате, правда, девять из них - с пенальти.

На данный момент контракты с игроками не было продолжены.

До конца чемпионата осталось пять матчей, а "Агробизнес" расположился на четвертой позиции, уступая два очка третьему "Металлисту-1925". Напомним, что на зимнюю паузу команда с Волочиска шла лидерами Первой Лиги.