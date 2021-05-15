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Агробизнес может лишиться лучшего снайпера Первой Лиги

Первая лига
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У него заканчивается контракт

Агробизнес может лишиться лучшего снайпера Первой Лиги

Агробізнес/Автор невідомий

Новина українською

В трех футболистов "Агробизнеса" завершаются контракты летом. Об этом сообщает Meta-ratings.

Кроме Арсена Слотюка и Сергея Семенюка под вопросом остается судьба и лучшего бомбардира Первой Лиги Руслана Черненко. На его счету 12 голов в текущем чемпионате, правда, девять из них - с пенальти.

На данный момент контракты с игроками не было продолжены.

До конца чемпионата осталось пять матчей, а "Агробизнес" расположился на четвертой позиции, уступая два очка третьему "Металлисту-1925". Напомним, что на зимнюю паузу команда с Волочиска шла лидерами Первой Лиги.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Руслан Черненко
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Источник:
Meta-ratings

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