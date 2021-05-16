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Кристалл - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч аутсайдеров, в котором может досрочно решиться судьба "Кристалла"
Фото - ФК Кристалл
Поражение сегодня официально отправит "Кристалл" обратно во Вторую лигу.
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