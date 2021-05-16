Первая лига. Домашнее поражение отправляет Кристалл во Вторую лигу

Весьма закрытый матч увидели болельщики на херсонском стадионе, где их любимцы из "Кристалла" принимали иванофранковское "Прикарпатье".

Более живой игра стала после перерыва, тогда как за весь первый тайм единственный момент можно было отметить лишь в компенсированное время, когда Иван Головкин сотряс перекладину.

Забивать могли после перерыва и гости, и хозяева, но пробить вратаря "Кристалла" сумел Иван пастух лишь после того как хозяев на поле стало меньше. В сутолоке у ворот он протолкнул мяч в сетку, хоть боковой арбитр просигнализировал о нарушении правил. Правда главный рефери матча его не поддержал, а свою мотивацию вскоре объяснил разъеренным запасным херсонцев. Хотел услышать объяснения и болельщик "Кристалла", устремившийся вскоре к Павлу Дубровцу, но судья вовремя среагировал и сумел уйти от преследователя, пока того не повалили на газон сотрудники полиции.

"Кристалл" потерял все шансы зацепиться за 14-е место, ну а для "Прикарпатья" борьба с "Кремнем" за выживание продолжается. Три из пяти оставшихся матчей франковцы проведут дома, так что можно их назвать все же однозначным фаворитом в этом заочном сражении.

Кристалл - Прикарпатье 0:1 (0:0)

Гол: Пастух (82)

Удален: Вакуленко (77)

Кристалл: Солдатенко, Дмитренко, Сеница, Лаптев, Максименко, Кирычук, Шмат, Головкин, Вакуленко, Клюев, Сорокин.

Прикарпатье: Пицан, Француз, Мелинишин, Сикач, Курко, Кузьмин, Воробчак, Семотюк, Волошинович, Генык, Барчук.