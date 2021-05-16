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Нива - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команды, которые не собираются вылетать
Фото - ФК Нива Тернополь
Лишь ощутив близость зоны вылета, тернопольская "Нива" тут же взмыла вверх в плане результатов. "ВПК-Агро" же изначально был далек от мысли о возвращении во Вторую лигу, так что может спокойно заканчивать сезон.
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