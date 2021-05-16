Первая лига. ВПК-Агро в гостях переиграл Ниву

Активными в первом тайме были обе команды, но острее в завершении выглядели все же гости. К голу привел зрячий навес Павла Ксенза на ногу Станиславу Кулишу, который с близкого расстояния расстрелял Даниила Ермолова. Еще в ряде моментов молодой голкипер "Нивы" выручал команду от пропущенных голов.

Активностью же у тернополян, уже привычно, отличались Максим Процив и Игорь Семенина. Но в первом тайме все это к голам не привело, да и реальных моментов у ворот Дениса Шелихова было меньше, чем у противоположных. После перерыва, правда, уже "Нива" полностью контролировала ситуацию на поле и вскоре закономерно счет сравняла. Сергей Кисленко замкнул навес партнера со штрафного с левого фланга.

Ну а становиться героем Тернополя, жители которого впервые за долгое время получили возможность заполнить чашу местного стадиона на игре родной команды, мог вышедший на замену Андрей Ризнык, причем дважды. В одном из эпизодов форвард даже вышел на пустые ворота, но поспешил с ударом из неудобного положения и промахнулся мимо ближнего угла.

В концовке матча Денису Шелихову пришлось вступать в игру все чаще. А вот забить удалось именно "ВПК-Агро", который заработал право на пенальти и Иван Билый с точки сумел переиграть Ермолова. Доигрывал матч клуб из Днепропетровской области в меньшинстве, ибо Иван Будняк решил применить прием из карате против Игоря Семенины. Тем не менее, спастись от поражения хозяева не смогли.

Зрелищный матч между крепкими середняками Первой лиги завершился в пользу гостей. Но и "Нива" своей воодушевленной игрой заслужила аплодисменты.

Нива - ВПК-Агро 1:2 (0:1)

Голы: Кисленко (61) - Кулиш (22), Билый И. (84 пен)

Удаления: Будняк (89)

Нива: Ермолов, Хруставка, Демчук, Вовченко, Дворовенко, Процив, Мороз, Скакун, Гатала, Семенина, Кисленко.

ВПК-Агро: Шелихов, Агапов, Яременко, Васильев, Ляшенко, Беляев, Шаповалов, Будняк, Шмигельский, Кулиш, Ксенз.