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Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура
Фото - ФК Металлист 1925
Высока цена победы для обоих коллективов, так что играть на ничью никто не собирается.
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