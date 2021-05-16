Первая лига. Шампанское подождет, Металлист 1925 красиво громит Верес

В центральном матче тура "Металлист 1925" презентовал свой "третий выбор" по части игровой формы. Также Валерий Кривенцов все же доверил место в старте Виталию Пономарю, появление же Виталия Кольцова в центре поля было ожидаемым с учетом дисквалификации Дмитрия Криськова. Состав гостей также полностью "читался" и в нем сюрпризов не было. Снова в запасе на случай необходимости усиления атаки после перерыва остался Роберт Гегедош.

В этом поединке встречались две лучшие защитные линии Первой лиги. Тем не менее, одна из них начала трещать по швам с первых же минут. Характерно, что пропускал "Верес" из пределов штрафной площадки, что явно стоит считать как следствием качественной комбинационной игры харьковчан, так и потери концентрации со стороны самих ровенчан.

Первый гол создали центрхавы "Металлиста 1925". Виталий Кольцов забросил мяч в штрафную, где Олег Голодюк нашел Юрия Батюшина и тот прострелил в центр вратарской. Пономарю оставалось успеть к мячу первым, а офсайда избежать форварду харьковчан помог Геннадий Пасич, "уснувший" на дальней штанге.

На загляденье был и второй мяч хозяев, в этот раз Виталий Пономарь выступил в качестве ассистента. Он красиво, пяткой, отбросил на Габелка. Перед тем остался лишь голкипер, которого Артем красиво убрал на замахе. Сразу трое защитников "Вереса" пытались по-хоккейному постелиться под удар полузащитника "Металлиста 1925", но заблокировать его им не удалось. Габелок проявил хладнокровность и в момент решающего удара, который позволил его команде уже в дебюте повести с комфортным преимуществом в счете.

Достаточно долго "Верес" приходил в себя, да и то делал это посредством тактики мелкого, и не совсем, фола. Большему количеству "горчичников", выписанных именно гостям, удивляться не стоит. В эпизодах же, когда ровенчанам удавалось создавать опасность у ворот харьковчан, выручал Денис Сидоренко.

Юрию Вирту ничего другого не оставалось, кроме как бросить в бой Роберта Гегедоша с первых же минут второго тайма. И стартовое давление гостей увенчалось успехом, правда забил не 88-й номер, а Михаил Шестаков, который снова продемонстрировал свой инстинкт убийцы во вратарской площадке соперника после прострела-навеса Панасенко с углового.

И все же в этот вечер "Металлист 1925" терять очки был не намерен, к его третьему голу также привел угловой. Подача Савина, борьба Немчанинова с Пономарем в воздухе и мяч влетает в сетку. Диктор объявил по стадиону, что гол забил форвард МХ 1925, но из трансляции все же показалось, что случился автогол. И все же Пономарь не успокоился и успел еще ассистировать Владиславу Дмитренко, который в концовке довел счет до разгромного!

"Вересу" придется повременить с приемом поздравлений по поводу повышения в классе. "Металлист 1925" же возвращается в первую тройку претендетов на УПЛ, выбивая оттуда "Агробизнес". В следующем туре "Верес" сыграет дома с "Альянсом", а подопечные Валерия Кривенцова отправятся в Ивано-Франковск.

Металлист 1925 - Верес 4:1 (2:0)

Голы: Пономарь (8), Габелок (12), (Немчанинов 71 авт.), Дмитренко (82) - Шестаков (51)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко (Ткачук 83), Западня, Кольцов, Савин (Дмитренко 77), Голодюк (Савицкий 87), Габелок, Батюшин (Ченбай 76), Пономарь (Блажко 90).

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Петько 68), Панасенко (Кучеров 79), Дахновский (Тимофеенко 74), Пасич, Сергийчук (Гегедош 46), Шестаков.

Предупреждения: Кольцов (28), Пономарь (51), Савин (66) - Дахновский (24), Панасенко (28), Сергийчук (41), Немчанинов (42), Солдат (54), Гегедош (58)