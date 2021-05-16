Верес сыграл товарищеский матч с военными ВСУ на востоке Украины

В рамках 26-го тура Первой Лиги на ОСК "Металлист" в Харькове сойдутся лидеры соревнования "Металлист-1925" примет "Верес".

Подопечные Юрий Вирта в день поединка решили поехать в Лисичанск и поддержать военных Вооруженных Сил Украины. Несмотря на 250 километров пути, футболисты провели небольшой товарищеский матч со своими соотечественниками: ровенским 55-м полком связи. В игре участвовали голкипер Богдан Когут и нападающие Михаил Сергийчук и Дмитрий Поворознюк.

Игроки подарили воинам футболку с автографами футболистов команды.

Поединок между "Металлистом-1925" и "Вересом" начнется сегодня в 18:00. Сейчас ровенчане лидируют в чемпионате, в то время как "Металлист-1925" расположился на четвертом месте, уступая третьему "Агробизнесу" одно очко.