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Верес сыграл товарищеский матч с военными ВСУ на востоке Украины
Хороший шаг от футболистов
Фейсбук Дмитра Поворознюка
В рамках 26-го тура Первой Лиги на ОСК "Металлист" в Харькове сойдутся лидеры соревнования "Металлист-1925" примет "Верес".
Подопечные Юрий Вирта в день поединка решили поехать в Лисичанск и поддержать военных Вооруженных Сил Украины. Несмотря на 250 километров пути, футболисты провели небольшой товарищеский матч со своими соотечественниками: ровенским 55-м полком связи. В игре участвовали голкипер Богдан Когут и нападающие Михаил Сергийчук и Дмитрий Поворознюк.
Игроки подарили воинам футболку с автографами футболистов команды.
Поединок между "Металлистом-1925" и "Вересом" начнется сегодня в 18:00. Сейчас ровенчане лидируют в чемпионате, в то время как "Металлист-1925" расположился на четвертом месте, уступая третьему "Агробизнесу" одно очко.
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