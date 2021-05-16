  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Верес сыграл товарищеский матч с военными ВСУ на востоке Украины
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес сыграл товарищеский матч с военными ВСУ на востоке Украины

Первая лига
(2 голосов)

Хороший шаг от футболистов

Верес сыграл товарищеский матч с военными ВСУ на востоке Украины

Фейсбук Дмитра Поворознюка

Новина українською

В рамках 26-го тура Первой Лиги на ОСК "Металлист" в Харькове сойдутся лидеры соревнования "Металлист-1925" примет "Верес".

Подопечные Юрий Вирта в день поединка решили поехать в Лисичанск и поддержать военных Вооруженных Сил Украины. Несмотря на 250 километров пути, футболисты провели небольшой товарищеский матч со своими соотечественниками: ровенским 55-м полком связи. В игре участвовали голкипер Богдан Когут и нападающие Михаил Сергийчук и Дмитрий Поворознюк.

Игроки подарили воинам футболку с автографами футболистов команды.

Поединок между "Металлистом-1925" и "Вересом" начнется сегодня в 18:00. Сейчас ровенчане лидируют в чемпионате, в то время как "Металлист-1925" расположился на четвертом месте, уступая третьему "Агробизнесу" одно очко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
16.05.2021 в 12:12
Верес, вправі "коректувати" цього року турнірну таблицю на свій погляд.
Ответить
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
16.05.2021 в 11:37
Дякуємо хлопцям!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...