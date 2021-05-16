  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Альянс – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альянс – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Альянс – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Банер: ФК Оболонь

Новина українською

Встреча двух примерно равных по классу соперников. Большая разница заключается в настроении, которое царит в обеих командах. "Альянс" проходит весь сезон с Юрием Ярошенко, ровно, "на взлете", побеждает уже 8 матчей подряд.

"Оболонь" вполне ужасно с молчанием и без комментариев лишилась главного тренера Павла Яковенко и вернула Валерия Иващенко, который уже не первый раз работает как и.о. (ибо спаситель). Эффективной ли будет его работа - увидим уже сегодня в видео внизу.

А еще вашему вниманию анонс всего тура

Читайте такжеВерес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги

Первая лига, 26 тур

16.05.2021, 16:00

город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Оболонь" (Киев)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...