Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альянс – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Банер: ФК Оболонь
Встреча двух примерно равных по классу соперников. Большая разница заключается в настроении, которое царит в обеих командах. "Альянс" проходит весь сезон с Юрием Ярошенко, ровно, "на взлете", побеждает уже 8 матчей подряд.
"Оболонь" вполне ужасно с молчанием и без комментариев лишилась главного тренера Павла Яковенко и вернула Валерия Иващенко, который уже не первый раз работает как и.о. (ибо спаситель). Эффективной ли будет его работа - увидим уже сегодня в видео внизу.
А еще вашему вниманию анонс всего тура
Первая лига, 26 тур
16.05.2021, 16:00
город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Оболонь" (Киев)
Видеотрансляция поединка
Популярное сейчас
- Основной центральный защитник Зари покинул команду
- Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов
- Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
- Верес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 09:40 Украинские Первая лига. Перспективные в атаке - суперсаб из Горишних Плавней, удачная замена Ямполя
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент