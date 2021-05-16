Альянс – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча двух примерно равных по классу соперников. Большая разница заключается в настроении, которое царит в обеих командах. "Альянс" проходит весь сезон с Юрием Ярошенко, ровно, "на взлете", побеждает уже 8 матчей подряд.

"Оболонь" вполне ужасно с молчанием и без комментариев лишилась главного тренера Павла Яковенко и вернула Валерия Иващенко, который уже не первый раз работает как и.о. (ибо спаситель). Эффективной ли будет его работа - увидим уже сегодня в видео внизу.

А еще вашему вниманию анонс всего тура

Первая лига, 26 тур

16.05.2021, 16:00

город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Оболонь" (Киев)

Видеотрансляция поединка