Первая лига
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"Постная" победа и 9 матчей без поражений. Альянс – Оболонь 1:0
А в начале сезона их рассматривали исключительно как новичка Первой лиги
Скріншот із трансляції Альянсу
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 26 тур
16.05.2021, 16:00
город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Оболонь" (Киев) 1:0
Гол: Руслан Писный (16)
Видеотрансляция поединка
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