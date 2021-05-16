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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Постная" победа и 9 матчей без поражений. Альянс – Оболонь 1:0

Первая лига
(1 голосов)

А в начале сезона их рассматривали исключительно как новичка Первой лиги

"Постная" победа и 9 матчей без поражений. Альянс – Оболонь 1:0

Скріншот із трансляції Альянсу

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 26 тур

16.05.2021, 16:00

город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Оболонь" (Киев) 1:0

Гол: Руслан Писный (16)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Альянс (Липовая Долина)
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