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Первая лига. Авангард добыл победу в игре с Полесьем

Первая лига
(2 голосов)

Житомирский клуб открыл счет, но пропустил дважды

Первая лига. Авангард добыл победу в игре с Полесьем

Фото: ФК Авангард

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в прошлом сезоне "Авангард" был твердым середняком Первой лиги. Перестройка, уход лидеров и главного тренера летом серьезно сказались на команде, в результате чего они скатились во вторую часть таблицы. Говоря точнее, прямо к зоне вылета. Да, одно из двух пропащих мест давно забронировал за собой "Кристалл", а вот 15-я строчка может достаться сразу нескольким командам. Одна из таких - именно "Авангард", и дабы обезопасить себя от вылета, им нужно побеждать.

Начали сегодняшний матч краматорчане не совсем уверенно. "Полесье" играло агрессивнее, старалось контролировать мяч, а при потере сразу вступало в прессинг. Именно это помогло забить гол. Молодой форвард Коваль, который не так давно завоевал место в старте, отобрал круглого поблизости штрафной соперника. После этого последовал пас на Андрущенко и фол против игрока "Полесья" - пенальти. К мячу подошел житомирский Рамос - Сергей Швец. Центральный защитник, и по совместительству капитан, штатный исполнитель 11-метровых в клубе, за что и получил свое прозвище. Сегодня он пробил точно - 1:0.

Стоит отдать должное "Авангарду". После пропущенного они не потерялись, а наоборот, серьезно прибавили впереди. Основную опасность несли стандарты или навесы с флангов, после которых нападающие гостей могли счет сравнивать. Было видно, что реализация - не лучшая сторона краматорских футболистов, над улучшением которой стоит еще поработать отдельно. Свой гол гости нашли во втором тайме, и что интересно, также с пенальти. Евгений Шевченко сбил соперника в своей штрафной, после чего Толочко исполнил приговор арбитра.

После первого гола "Авангарда" игра выровнялась и начало казаться, что ни одной из команд сегодня не получится разжиться тремя очками. Рано. Сыграла замена наставника гостей Алексея Городова. Вышедший в качестве усиления Егор Гуничев головой точно пробил после навеса - 1:2.

"Полесье" попыталось создать видимость навала в самой концовке поединка, но почти ничего стоящего создать им не удалось. Команда Шищенко проигрывает домашний матч, в котором долгое время вела в счете. Обидный итог для житомирского коллектива.

Первая Лига, 26-й тур
"Полесье" - "Авангард" 1:2
Гол: Швец Сергей 17 (п) - Толочко Роман 60 (п), Гуничев Егор 76
"Полесье": Маханьков Владимир, Понедельник Андрей, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Шевченко Евгений, Терехов Артем, Гавриленко Максим, Жук Вадим, Андрущенко Максим, Глагола Александр, Коваль Станислав
"Авангард": Поспелов Артем, Шинкаренко Дмитрий, Бородай Олег, Коста Тенорио Гуттинер Эйдер, Зубков Руслан, Ермоленко Максим, Писко Михаил, Сеницкий Юрий, Толочко Роман, Скотаренко Денис, Похитайло Павел

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В статье: Авангард (Краматорск) Полесье (Житомир)
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Комментарии (3)
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dazo64
16.05.2021 в 20:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alex.belogubko (одесса)
16.05.2021 в 20:00
пошла игра на бабки --ЩИЩЕНКО тебе не стыдно
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енгельс гассанович (Тернопіль)
16.05.2021 в 19:24
Злили полісяни, за що в наступному турі будете наказані)
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