Первая лига
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Полесье - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Краматорск пытается спастись
Фото: ФК Полесье
Первая Лига, 26-й тур
"Полесье" 17:00 "Авангард"
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