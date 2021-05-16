Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Минай будет, хоть и в первой лиге
Тренер вскоре начнет работу с клубом
dynamo.kiev.ua
Украинский тренер Александр Севидов поделился информацией о своем будущем:
– Александр Владимирович, будет ли ваше будущее связано с "Минаем"?
– Да, решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией "Миная", налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю.
– По окончании сезона были разговоры об исчезновении ФК "Минай", в случае вылета из УПЛ…
– Клуб и команда будут, пусть и в первой лиге. "Минай" очень хочет вернуться на свой домашний стадион – уютный и современный. Руководство "Миная" будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав.
– Когда приступите к работе с ДЮСШ и академией?
– С 1-го по 7 июня ребята из академии "Миная" едут на турнир в Мадрид. 7-го июня я уже буду в Ужгороде, и мы сразу обсудим все рабочие вопросы. Клуб будет делать акцент на своих воспитанниках, так сейчас делают многие, и это стало насущной необходимостью.
Популярное сейчас
- Основной центральный защитник Зари покинул команду
- Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
- Один из ведущих полузащитников Колоса покинул команду
- Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Новости по теме
- 19:30 Украинские Все игроки Миная получат статус свободных агентов - источник
- 14:01 Украинские Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо
- 12:23 Украинские Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть