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Севидов: Минай будет, хоть и в первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Тренер вскоре начнет работу с клубом

Севидов: Минай будет, хоть и в первой лиге

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов поделился информацией о своем будущем:

– Александр Владимирович, будет ли ваше будущее связано с "Минаем"?

– Да, решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией "Миная", налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю.

– По окончании сезона были разговоры об исчезновении ФК "Минай", в случае вылета из УПЛ…

– Клуб и команда будут, пусть и в первой лиге. "Минай" очень хочет вернуться на свой домашний стадион – уютный и современный. Руководство "Миная" будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав.

– Когда приступите к работе с ДЮСШ и академией?

– С 1-го по 7 июня ребята из академии "Миная" едут на турнир в Мадрид. 7-го июня я уже буду в Ужгороде, и мы сразу обсудим все рабочие вопросы. Клуб будет делать акцент на своих воспитанниках, так сейчас делают многие, и это стало насущной необходимостью.

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
Footboom

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Комментарии (2)
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Байкал (Lviv)
16.05.2021 в 15:51
Зараз навчить дітей ,як матчі здавати.
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Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 15:16
"Минай будет, хоть и в первой лиге".))). Почему "хоть"? Рассчитывали, что в вышке оставят?)))
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