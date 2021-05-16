Севидов: Минай будет, хоть и в первой лиге

Украинский тренер Александр Севидов поделился информацией о своем будущем:

– Александр Владимирович, будет ли ваше будущее связано с "Минаем"?

– Да, решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией "Миная", налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю.

– По окончании сезона были разговоры об исчезновении ФК "Минай", в случае вылета из УПЛ…

– Клуб и команда будут, пусть и в первой лиге. "Минай" очень хочет вернуться на свой домашний стадион – уютный и современный. Руководство "Миная" будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав.

– Когда приступите к работе с ДЮСШ и академией?

– С 1-го по 7 июня ребята из академии "Миная" едут на турнир в Мадрид. 7-го июня я уже буду в Ужгороде, и мы сразу обсудим все рабочие вопросы. Клуб будет делать акцент на своих воспитанниках, так сейчас делают многие, и это стало насущной необходимостью.