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Полузащитник Агробизнеса релизовал 10 пенальти за сезон

Первая лига
(1 голосов)

Штатной исполнитель стандартов

Полузащитник Агробизнеса релизовал 10 пенальти за сезон

ye.ua/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем матче "Агробизнес" и "Черноморца" арбитр назначил пенальти в ворота одесситов за игру рукой в ​​конце поединка. К мячу подошел штатный исполнитель стандартов Руслан Черненко. Хотя и голкипер "моряков" Алексей Паламарчук отгадал направление полета мяча, однако полузащитник попал точно в угол.

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Для Черненко этот гол с пенальти стал десятым в текущем сезоне Первой Лиги с реализацией 100%. На данный момент он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата с 13-ю мячами в активе. На втором месте расположились нападающий "Вереса" Михаил Шестаков с 10-ю голами (два с пенальти) и полузащитник "Металлиста 1925" Юрий Батюшин, у которого тоже 10 мячей (шесть с пенальти).

На данный момент "Агробизнес" занимает третье место в Первой Лиге, опережая четвертый "Металлист 1925" на одно очко (у харьковчан есть еще игра в запасе), и уступая второму "Черноморцу" четырьмя пунктами.

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Руслан Черненко
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Комментарии (2)
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Broterhood
16.05.2021 в 17:10
Достойная замена кормильцу)
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ober (одесса)
16.05.2021 в 16:57
какой маладэц-с 13-10 с пеналей.... настоящий лидер бомбардирской гонки....жесть
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