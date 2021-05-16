Полузащитник Агробизнеса релизовал 10 пенальти за сезон

Во вчерашнем матче "Агробизнес" и "Черноморца" арбитр назначил пенальти в ворота одесситов за игру рукой в ​​конце поединка. К мячу подошел штатный исполнитель стандартов Руслан Черненко. Хотя и голкипер "моряков" Алексей Паламарчук отгадал направление полета мяча, однако полузащитник попал точно в угол.

Для Черненко этот гол с пенальти стал десятым в текущем сезоне Первой Лиги с реализацией 100%. На данный момент он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата с 13-ю мячами в активе. На втором месте расположились нападающий "Вереса" Михаил Шестаков с 10-ю голами (два с пенальти) и полузащитник "Металлиста 1925" Юрий Батюшин, у которого тоже 10 мячей (шесть с пенальти).

На данный момент "Агробизнес" занимает третье место в Первой Лиге, опережая четвертый "Металлист 1925" на одно очко (у харьковчан есть еще игра в запасе), и уступая второму "Черноморцу" четырьмя пунктами.