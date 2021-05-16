Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Агробизнеса релизовал 10 пенальти за сезон
Штатной исполнитель стандартов
ye.ua/Автор невідомий
Во вчерашнем матче "Агробизнес" и "Черноморца" арбитр назначил пенальти в ворота одесситов за игру рукой в конце поединка. К мячу подошел штатный исполнитель стандартов Руслан Черненко. Хотя и голкипер "моряков" Алексей Паламарчук отгадал направление полета мяча, однако полузащитник попал точно в угол.
Для Черненко этот гол с пенальти стал десятым в текущем сезоне Первой Лиги с реализацией 100%. На данный момент он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата с 13-ю мячами в активе. На втором месте расположились нападающий "Вереса" Михаил Шестаков с 10-ю голами (два с пенальти) и полузащитник "Металлиста 1925" Юрий Батюшин, у которого тоже 10 мячей (шесть с пенальти).
На данный момент "Агробизнес" занимает третье место в Первой Лиге, опережая четвертый "Металлист 1925" на одно очко (у харьковчан есть еще игра в запасе), и уступая второму "Черноморцу" четырьмя пунктами.
Популярное сейчас
- Металл снова установил рекорд по посещаемости среди трех самых престижных лиг
- Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
- Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10
- Первая лига. Агробизнес минимально побеждает Черноморец благодаря пенальти
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО