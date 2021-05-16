Фанат устроил погоню за арбитром поединка между Кристаллом и Прикарпатьем. ВИДЕО

В матче 26-го тура Первой лиги "Прикарпатье" минимально на выезде обыграл херсонский "Кристалл".

Но более любопытным стал эпизод, не с забитым мячем, а с забегом главного арбитра. В концовке поединка судья не увидел нарушения правил в одной из игровых ситуаций, а один из фанатов решил установить правосудие другим способом и начал погоню за арбитром, но до судьи так и не добрался - болельщика остановили сотрудники охраны стадиона.

Видео эпизода (начало - 1:48:05)