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Фанат устроил погоню за арбитром поединка между Кристаллом и Прикарпатьем. ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Но до судьи так и не добрался...

Фанат устроил погоню за арбитром поединка между Кристаллом и Прикарпатьем. ВИДЕО

МФК "Кристалл"

Новина українською

В матче 26-го тура Первой лиги "Прикарпатье" минимально на выезде обыграл херсонский "Кристалл".

Но более любопытным стал эпизод, не с забитым мячем, а с забегом главного арбитра. В концовке поединка судья не увидел нарушения правил в одной из игровых ситуаций, а один из фанатов решил установить правосудие другим способом и начал погоню за арбитром, но до судьи так и не добрался - болельщика остановили сотрудники охраны стадиона.

Видео эпизода (начало - 1:48:05)

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Кристалл (Херсон)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
16.05.2021 в 18:18
Вчера в кривом роге наши догнали....
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